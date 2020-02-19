南迴改隧道 測速執法兩樣情

南迴改草埔隧道橫跨台東、屏東兩地，去年12月通車後，執法也出現兩樣情！無論南下或北上隧道速限60公里，屏東端往台東方向實施固定式測速，已開出上千張罰單，今年6月區間測速上路。台東端往屏東方向則未設固定式測速、區間測速。台東縣警察局表示，南下隧道未設測速設備，是因隧道內每隔300公尺有速限號誌提醒用路人，會視行車狀況調整。

屏東縣警察局指出，隧道通車後車流陸續湧現，基於行車安全考量，隧道北上車道設固定式測速器，1個多月來已開出1千多件違規超速罰單，顯見部分用路人不遵守隧道速限，已設計區間測速系統，最快6月上路。

「隧道設測速照相容易讓人分心，反而危險！」許姓駕駛說，他進入草埔隧道北上台東方向曾遇前車突然緊急煞車，原來是一旁有測速照相機，自己和後方車也跟著煞車。

公路單位表示，依據南迴公路舊路段台9戊線森永到壽卡路段上個月實施區間測速以來，共取締38件超速違規，違規情況不算嚴重，可見區間測速有達到效果，近期將會同警方現勘，決定隧道區間測速位置，保障用路人安全。