快訊

伊朗也淪陷！出現兩名確診新冠肺炎病患

明天起藥局賣加倍口罩 基層藥師罵翻：又要做功德了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮縣府爭議媒體採購案 3官員遭懲處

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府在前縣長傅崐萁任內爆發媒體採購案引起爭議，3名涉案官員遭公懲會懲處。圖／報系資料照片
花蓮縣府在前縣長傅崐萁任內爆發媒體採購案引起爭議，3名涉案官員遭公懲會懲處。圖／報系資料照片

花蓮縣政府於2017、2018年辦理「縣政宣傳平面及影片素材資料庫蒐集建立」等25件採購案，爆發「收買記者」爭議，縣府3名官員涉案遭監察院彈劾後，司法院公務員懲戒委員會日前做出處分，時任縣府副秘書長謝公秉記過2次，併罰款10萬元，縣府行政暨研考處長林金虎減月俸百分之10，為期1年，行研處新聞科長黃微鈞記過1次，併罰款10萬元。除謝公秉外，另兩人均在職，林金虎對判決表示「很生氣」，但林、黃都不願回應。

這25件採購案都在前縣長傅崐萁任內進行，謝公秉指示行研處新聞科與14家媒體的15名花蓮在地記者，以個人身分議價簽約蒐集輿情。全案爆發後，監察院去年6月以11比0，全票通過監察委員王幼玲、王美玉、趙永清提案，彈劾3名涉案官員，但傅崐萁不在彈劾之列。

監委當時彈劾理由指出，此案侵害民眾對新聞媒體應有客觀中立性及可信度的信賴，有違憲法11條規定，嚴重影響政府公信力。核有浪費公帑，作業草率，督導不周等重大違失。

全案並移送公懲會，本月12日作出懲戒。謝公秉在傅崐萁卸任後即離開縣府，林金虎、黃微鈞都在現職。林金虎今天因公到玉里，對於遭減俸，只表示很生氣，他與黃都不願對此事多作回應。

傅崐萁 監察院 司法院
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

花蓮縣府花546萬建傅崐萁資料庫 公懲會：浪費公帑

金溥聰質疑傅崐萁案遭虧馬寵臣 近金人士：必要時採法律途徑

冷眼集／全民忙防疫 國民黨仍忙內鬥

反傅崐萁案惹議 郝龍斌：希望徐巧芯之後發言有所節制

相關新聞

整地蓋水塔汙染員山鄉中華村民飲用水 當地居民跳腳

宜蘭員山鄉中華村民飲用山泉水的水源遭汙染，今天居民抗議有人施作水塔施工不當，更懷疑是某家礦業公司整地鋪路，準備要擴建礦場...

花蓮縣府爭議媒體採購案 3官員遭懲處

花蓮縣政府於2017、2018年辦理「縣政宣傳平面及影片素材資料庫蒐集建立」等25件採購案，爆發「收買記者」爭議，縣府3...

蘇花安辦說明會 花蓮崇德村民盼兼顧安全及商機

蘇花改工程處執行蘇花公路安全提升計畫（蘇花安），進入綜合規畫階段，今天在花蓮縣秀林鄉崇德村辦說明會，對於通過崇德村的和仁...

防疫快速通關 羅東聖母醫院首推「紅外線體溫監測儀」

宜蘭縣羅東聖母醫院進出就醫、看診、探病等人員，平均一天多達2千人次，新冠肺炎防疫，院方引進「紅外線體溫監測儀」，進出院可...

因應新冠肺炎疫情 台東「照服員術科」CPR考題不吹氣

「真是好在，我肺活量小，平常練習還真擔心沒辦法把安妮人偶的胸腔吹到擴張!」來自台東最北端的樟原文健站學員葉秀蘭鬆了一口氣...

從牛耕到無人機 五結農會要精彩過100歲生日趴

民國9年創辦的宜蘭縣五結鄉農會，今年滿100歲，總幹事李林欽今天宣布，系列慶祝活動將接力登場，有「農業嘉年華園遊會」、「...

影／防疫宜蘭進香團少一半 因應廟會這家廟要送布口罩

新冠肺炎防疫，宜蘭原本熱絡的進香團少了一半。

宜蘭市高中職以下學校 市公所連續3天展開校園總消毒

下周就要開學了，學校及家長防範新冠肺炎疫情上緊發條。宜蘭市公所為了讓學生開學後有安全的學習環境，從今天起一連3天，協助轄...

營業26年首度封館整修 美侖飯店：原定計畫和疫情無關

花蓮縣知名的老字號美侖飯店，本周起封館整修。總經理高水祿說，因全館電路已老舊，才封館一星期更新線路，這是原定計畫，和疫情...

影／抗疫英雄加油 名製作人帶學生創作歌曲仿天王后聲

崇右影藝科技大學2位本校客座老師名製作人江秉承及陳威全，近日帶領學生一同創作了「同一個氣息」這首歌，共同為抗疫英雄加油。...

花蓮添千萬元裝備車 地震救人利器

花蓮地震頻傳，0206大地震更是傷亡慘重，花蓮縣政府特地從奧地利引進一輛造價1800萬元的「勾拉臂式裝備器材車」，一旦建物倒塌，能出動油壓剪剪斷實心柱狀物，即使滿載22公噸器材，車輛還可35度防側翻。驗收完成後，預計分發消防局特種搜救大隊，可大幅提升花蓮消防的特搜戰力。

花蓮-韓國2航線 易斯達停飛到3月28日

新冠肺炎疫情衝擊，不只國內旅遊業受創，花蓮國際觀光產業也受波及。由韓國易斯達航空（Eastar Jet）負責的花蓮直飛韓國仁川、釜山班機，宣布停飛至3月28日。易斯達航空代理旅行社表示，近來載客率約減少三成，因此評估後決定停飛。

熱門新聞

違停拍照就在身邊！嘉市中山路「科技執法」4月1日啟用

南迴改一條隧道兩樣情？ 駕駛：開在不同的世界

台北農產運銷公司招募人才 月薪上看51.9K

疫情衝擊台中觀光業成重災區 台中市端出「紓困三箭」

銀髮族抗疫一起來 動員縫製口罩套樂在其中

疫情衝擊產業 南市無薪假已有5家468人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。