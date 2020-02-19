花蓮縣府爭議媒體採購案 3官員遭懲處

花蓮縣政府於2017、2018年辦理「縣政宣傳平面及影片素材資料庫蒐集建立」等25件採購案，爆發「收買記者」爭議，縣府3名官員涉案遭監察院彈劾後，司法院公務員懲戒委員會日前做出處分，時任縣府副秘書長謝公秉記過2次，併罰款10萬元，縣府行政暨研考處長林金虎減月俸百分之10，為期1年，行研處新聞科長黃微鈞記過1次，併罰款10萬元。除謝公秉外，另兩人均在職，林金虎對判決表示「很生氣」，但林、黃都不願回應。

這25件採購案都在前縣長傅崐萁任內進行，謝公秉指示行研處新聞科與14家媒體的15名花蓮在地記者，以個人身分議價簽約蒐集輿情。全案爆發後，監察院去年6月以11比0，全票通過監察委員王幼玲、王美玉、趙永清提案，彈劾3名涉案官員，但傅崐萁不在彈劾之列。

監委當時彈劾理由指出，此案侵害民眾對新聞媒體應有客觀中立性及可信度的信賴，有違憲法11條規定，嚴重影響政府公信力。核有浪費公帑，作業草率，督導不周等重大違失。

全案並移送公懲會，本月12日作出懲戒。謝公秉在傅崐萁卸任後即離開縣府，林金虎、黃微鈞都在現職。林金虎今天因公到玉里，對於遭減俸，只表示很生氣，他與黃都不願對此事多作回應。