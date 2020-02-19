整地蓋水塔汙染員山鄉中華村民飲用水 當地居民跳腳

宜蘭員山鄉中華村民飲用山泉水的水源遭汙染，今天居民抗議有人施作水塔施工不當，更懷疑是某家礦業公司整地鋪路，準備要擴建礦場；縣府得知後下午前往現場，將調查了解在山坡地整地蓋水塔，是否有經過合法申請。

中華村位處員山鄉偏遠地區，山上有某礦業公司申請礦場展延，目前進入環評階段。業者表示，那不是他們施作的工程，目前環評還沒過，也沒有鋪路必要，而是最近有人向他們承租土地要蓋水塔，做為農業灌溉之用，施工前有提出申請。

位於員山鄉中華村山坡地有家礦業公司申請展延，去年進入環評審查未通過，此事造成當地民眾恐慌發動連署，引起關注，去年底選舉時各候選人也都加入連署。當地居民本月11日發現，家中水龍頭流出來的水竟然是泥水，還卡住流不出來，經反映後業者停工。

中華社區發展協會理事長陳明華及總幹事吳位三今天表示，他們到現場看，發現施工造成路面汙泥、路旁樹木也折斷，不單是影響居民及附近學校使用的山泉水，還破壞生態，誰來替居民的飲水安全把關。

環保局日前已前往採水質化驗，今天與水資處再度派人調查。縣府表示，施工地點位於山坡地，要提出土保持計畫書申請核准後才能動工；至於興建水塔供水一事，若抽用地下水，也要依水利法提出申請，否則將依法裁罰。