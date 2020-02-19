蘇花安辦說明會 花蓮崇德村民盼兼顧安全及商機

蘇花改工程處執行蘇花公路安全提升計畫（蘇花安），進入綜合規畫階段，今天在花蓮縣秀林鄉崇德村辦說明會，對於通過崇德村的和仁至崇德段的3條路廊方案，居民各有意見，但期盼兼顧安全及商機，還有居民建議闢外環道連通新城鄉，工程處允諾將所有意見納入綜合考量。

蘇花安為蘇花改後續計畫，分成宜蘭縣境內的東澳及南澳段，以及花蓮縣境內的和平到崇德段，和平崇德段再分成長約5.7公里的和平至和中段，及14公里的和仁至崇德段，初步已評選出多條路廊方案。

蘇花改工程處今天到崇德活動中心辦第二場說明會，由副處長吳明恩主持，包括縣議員邱明光、田韻馨、秀林鄉公所秘書胡孝民、崇德村達基力部落會議主席高陳宏明等數十位當地居民出席。

蘇花安和仁至崇德段目前規畫3個路廊方案，包括延續現有仁水隧道再以短隧道方式改善，長度約5公里，經費需百億元，另兩條路線相近，都是通過太魯閣國家公園的長隧道方案，長度約10公里左右，總經費都要超過200億元。

當地居民對於上月初蘇花改通車後，農曆春節大量湧入的車潮造成嚴重回堵餘悸猶存，更擔心交通安全，希望規畫時避開村落；但也有商家煩惱若車子繞道而行，少了商機，部落更加沒落。

縣議員邱光明建議，若能規畫經過台9線蘇花公路崇德管制站，再往南500公尺後，直接截彎取直，跨過立霧溪連接新城鄉，可經過崇德村商家密集處，也減少對部落的交通衝擊。