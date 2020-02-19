因應新冠肺炎疫情 台東「照服員術科」CPR考題不吹氣

「真是好在，我肺活量小，平常練習還真擔心沒辦法把安妮人偶的胸腔吹到擴張!」來自台東最北端的樟原文健站學員葉秀蘭鬆了一口氣，直呼這次應考「照服員術科」考試的CPR考題，算是對自己有利。

108年度照服員第三梯次台東區術科考試從前日起連續7天在衛福部台東醫院舉辦，因應COVID-19(簡稱新冠肺炎)疫情，主辦的勞動部2月5日發文，將原定的「成人心肺復甦術」中，對「人偶安妮」每次吹氣1秒鐘的監評標準改為口述代替，讓考生避免不必要的接觸。

大武線南興文健站督導何豪覺得勞動署的考慮非常貼心，不過他口述的時候一時忘記吹氣一次到底要吹幾秒，回到考生休息室的時候不斷懊惱，「希望表現還能讓監評委員滿意，這次CPR不用吹氣，算是人生第一回」。