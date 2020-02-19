飛鼠一號 可望3月再試射

晉陞太空科技公司13日在台東縣達仁鄉南田部落試射「飛鼠一號」，因天候因素終止發射後，16日與南田部落村民召開協調會議，雙方初步達成協議，飛鼠一號可望3月再試射。

南田村長高富源、南田村部落會議主席林枚瑝及南田村社區發展協會理事長葛鴻文透過臉書發出聯合聲明指出，提出三項說明與訴求，第一、晉陞承諾將在3月初舉辦公開說明會，提供火箭試射安全問題，以及13日火箭停止試射的原因，使村民與周邊部落取得充分資訊。

第二、原定13日火箭試射，因天候不佳，未執行發射火箭，同意在有前提及中央政府核准之下，讓晉陞在3月中完成第一次火箭試射。試射完成後，晉陞將負責環境土地與社會文化之評估檢驗，向大眾提出報告結果，會邀請相關學者專家共同檢視。

第三、村民對於火箭基地位在南田村原住民族傳統領域上仍有疑慮，堅決晉陞應遵守原住民族基本法21條之部落諮商同意權，晉陞也允諾將在3月底與本村協調執行部落諮商同意相關事宜。

另部落強調，對於國家發展火箭科技抱持樂觀態度，但未來若欲選定南田村發展火箭科技，晉陞及相關單位仍應提出對地方文化與產業發展規畫，除南田村外，也必須納入被火箭發射所影響的周邊部落。