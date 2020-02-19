宜蘭116所校園24日前完成消毒 開學典禮簡化

各校開學在即，宜蘭縣政府表示，從今天起針對高中職、國中小（含公立幼兒園）共計116所進行消毒，預計24日完成，並建議各校簡化開學典禮，避免在室內舉辦。

宜蘭縣長林姿妙今天與教育處長王泓翔、環保局及羅東鎮公所清潔隊於公正國小啟動環境消毒工作。

王泓翔接受媒體聯訪表示，縣府因應武漢肺炎疫情，在縣長林姿妙指示下，過年後就已責成各級學校成立防疫小組，縣府同時訂定一致性防疫須知給各校，請各校依此擬定作業流程。

王泓翔指出，教育處並要求各校備妥如漂白水等消毒藥劑，地面和桌椅也須確實全面消毒，請各校在開學前一定要做好防疫整備，至於相關物資如口罩、酒精等，縣府會陸續提供各校使用。

王泓翔說，開學後各校須在出入口做好管制並落實通報機制，一旦發現學生額溫達攝氏37.5度或耳溫38度就必須通報，對疑似感染學生，務必要做好隔離等相關措施。

他表示，縣府配合中央提供給各校的口罩都是緊急備用性質，各校會加以宣導，希望健康孩童或大人不要太過擔心，但為避免感染源增加，鼓勵各校簡化開學典禮，避免在密閉大型室內舉辦，建議回到各班或在戶外舉行。

林姿妙呼籲，定期保持居家環境清潔、用餐自備環保餐具減少感染風險，或學生上學前可在家自主量體溫，都是全民可以共同努力的目標。