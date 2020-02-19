從牛耕到無人機 五結農會要精彩過100歲生日趴

民國9年創辦的宜蘭縣五結鄉農會，今年滿100歲，總幹事李林欽今天宣布，系列慶祝活動將接力登場，有「農業嘉年華園遊會」、「護農感恩祈福法會」、創會100周年慶暨五結鄉農民節慶祝大會，而100年來，見證農業發展，早期牽牛耕田，如今用農業科技，因此系列活動中，將操演農用無人機噴藥，看見農業進步。

五結鄉農會前身為「有限責任利澤簡信用組合」，民國9年3月誕生，由利澤簡林木溪和林木火兄弟、蔡士添等社會賢達共同發起創立，今年剛好滿100年，創會百年，鄉農會策辦多項活動，首先登場的是2月22日上午9點至下午3點，在五結國小操場的農業嘉年華園遊會。

「活動兼顧防疫，選擇在戶外空間舉辦！」五結鄉農會總幹事李林欽今天說明，農業嘉年華園遊會完整呈現農業推廣成果、孝威倉庫、稻穀乾燥中心啟建的成果，園遊會中，有家政班美食鄉點攤位，青年農民展售自種農產品，並裝置大型恐龍氣墊溜滑梯，親子同歡，現場還有農業科技展現，包括小型農業機械、農用無人機噴藥示範等。

李林欽表示，農民看天吃飯，早期農業社會農民每於插秧、收割時，皆於田頭田尾準備三牲酒禮，祈求土地公保佑風調雨順、五穀豐登，100周年感恩上蒼諸神保祐，因此，3月1日上午8點至下午5點，在農會廣場舉辦「護農感恩祈福法會」。

重頭戲的「五結鄉農會創會100周年慶暨五結鄉農民節慶祝大會」3月7日舉行，以「飛躍一百、五農永興」為主題，緬懷先賢篳路藍縷創會艱辛，並祈農業永興，特製大型台灣黃檜聚寶盆為紀念物，邀百歲農民人瑞許德通與農會理事長謝錫琴等人同切百歲生日蛋糕。