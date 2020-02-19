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休館整修誤傳放無薪假 花蓮美侖飯店澄清

中央社 / 花蓮縣19日電

花蓮美侖飯店近日休館整修，碰上武漢肺炎疫情，時機敏感，被外界誤解放無薪假。總經理高水祿今天澄清，休館進行老舊電線更換是原訂計畫，與疫情無關，封館期間照常支薪。

美侖飯店是花蓮老字號飯店，從2月16日起至22日休館，因2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情升溫，因時機敏感，出現員工要放一週無薪假的傳聞。

高水祿今天表示，飯店營運邁入第26年，部分管線老舊，為逐步轉型親子飯店，休館整修是去年就定案的計畫，2月16日起至22日為全館電力整修，22日至6月30日則是分段內部裝潢整修，但不影響住房。

高水祿說，22日起採分段整修方式，一次封100間整修，其餘240多間客房照常供應，但部分客房、餐廳及俱樂部暫時不提供服務，整修後將增加親子套房，以親子飯店面貌迎接暑期觀光旺季。

高水祿說，武漢肺炎疫情確實影響住房率，不過休館整修為原訂計畫，休館期間照常支薪，員工可採放年假或加班補休方式因應。

花蓮縣府社會處長張逸華今天表示，無薪假申請需受經濟不景氣影響，也要達到勞資共識、員工書面同意等限制，近期有業者詢問無薪假的規定，但目前仍未收到任何申請。

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