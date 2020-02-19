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影／防疫宜蘭進香團少一半 因應廟會這家廟要送布口罩
新冠肺炎防疫，宜蘭原本熱絡的進香團少了一半。
宜蘭縣四結福德廟指出，香客明顯減少，主要原因是許多人因防疫，避免與其他人同搭一輛車，而不少進香團因此把進香的日期延後，要等疫情和緩再來。
不過，儘管如此，國曆2月24日、農曆2月2日是民間信仰土地公誕辰，四結福德廟預估，屆時還是會再湧現一波進香潮。
而因新冠肺炎防疫，口罩需求大，四結福德廟在土地公生日前，準備了300個布口罩，2月23日上午9點起發送，索取者先要在神前擲筊，獲得允杯即可獲得。
四結福德廟主任委員高志肇今天表示，廟方感受到目前世界各國對新冠肺炎的影響，對口罩需求高，市面上搶購，造成不足，廟方向廠商團購布雙面的口罩，廠商答應，趕工完成，送來300個，2月23日上午9點到中午12點，向土地公擲筊，得到允准後，就會送一個。
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