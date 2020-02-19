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宜蘭市高中職以下學校 市公所連續3天展開校園總消毒
下周就要開學了，學校及家長防範新冠肺炎疫情上緊發條。宜蘭市公所為了讓學生開學後有安全的學習環境，從今天起一連3天，協助轄內21所高中職、國中小及市公所幼兒園進行全面防疫消毒工作。
市長江聰淵今天到宜蘭國小了解校園消毒情況，他們依照衛福部建議，此次防疫消毒是使用漂白水，以1:100比例稀釋後約含0.05%有效氯，氯可使微生物失去活性及撲滅。
他也提醒大家最重要的防疫工作，要做好個人防護，尤其是勤洗手，減少手部碰觸嘴巴、鼻子及眼睛，除了學校宣導學生，家長也要多教育子女；如果有生病或就醫，請務必告知並且戴口罩，保護自己也保護別人。
宜蘭市公所公告學校防疫消毒日如下：2月19日上午宜蘭國小及中山國小；下午力行國小、宜蘭國中、黎明國小及中華國中。20日上午育才國小、宜蘭商職、光復國小及南屏國小；下午凱旋國小、凱旋國中、新生國小及復興國中。21日上午市立幼東園班、慶和班、本園及金六結班；下午市立幼新生班、蘭陽女中及宜蘭高中。
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