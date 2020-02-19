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營業26年首度封館整修 美侖飯店：原定計畫和疫情無關
花蓮縣知名的老字號美侖飯店，本周起封館整修。總經理高水祿說，因全館電路已老舊，才封館一星期更新線路，這是原定計畫，和疫情無關，封館期間員工照常支薪，23日起恢復訂房，不過整體整修工程預計6月底完成，屆時將提升為大人、小孩都可盡情玩樂的親子飯店。
美侖飯店從本月16日起至22日封館，因時機敏感，甚至傳出員工要放一個星期的無薪假，飯店今天澄清，指新冠肺炎疫情確實影響住房率，不過整修案期程早在去年就定案，和疫情無關，而封館期間如常支薪，員工可採放年假或加班補休假方式因應。
高水祿說明，美侖飯店從1994年營運，已經邁向26年，為提供更好服務，這次斥資數千萬元，首次封館整修，16日至22日配合全館電力更新，必須封館，23日起恢復訂房，一直到6月30日，將進行內部裝潢整修。
「整修期間仍提供住房服務」高水祿表示，現有343間客房，會採分區整修模式，約有3分之2的客房仍可住宿，但部分客房、餐廳及俱樂部將不提供服務，預計整修到6月底，屆時客房數會略微縮減成300間，但增加親子套房，以嶄新的親子飯店面貌，迎接暑假觀光旺季。
花蓮縣府社會處長張逸華表示，確實陸續有業者詢問無薪假的規定，但還未收到任何一件申請。美崙飯店部分據了解去年就提過要整修，並非放無薪假，無薪假要符合受經濟不景氣影響，也要勞資達成共識，並有員工書面同意，放假期間還是要給付基本工資。
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