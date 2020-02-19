憂肺炎少出門基隆血庫告急 長庚盼挽袖捐血
受武漢肺炎疫情影響，基隆血庫告急，基隆長庚醫院將舉辦捐血活動，院方今天表示，血庫目前僅剩一天安全存量，其中以O型與AB型最缺，盼民眾一同挽袖踴躍捐血。
基隆長庚醫院將於27日上午9時30分至下午4時30分在城上城社區廣場舉辦捐血活動。院方表示，近期受到武漢肺炎疫情影響，民眾減少出門活動，血液庫存告急，醫療用血嚴重缺乏，亟需熱血民眾一同挽袖捐血。
基隆長庚醫院醫學檢驗科主任趙少文指出，基隆長庚醫院平常血庫安全存量為3天，自從武漢肺炎爆發後最缺O型及AB型，僅能勉強維持1天存量。
至於B型及A型，她表示，目前尚能維持2至3天，但仍較武漢肺炎爆發前短缺，如遇緊急需求，院方會立即洽詢基隆捐血中心及北區捐血中心支援。
趙少文呼籲，若自中港澳地區及新加坡回台者，請暫緩捐血28天，另捐血時請攜帶身分證，捐血前一晚請睡滿6小時，前8小時請勿飲酒，盼民眾在健康狀況無虞下，盡量挽袖捐出熱血，救人一命。
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