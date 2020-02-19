花縣媒體採購爭議公懲 涉案2官員仍在現職

花蓮縣前縣長傅崐萁任內媒體採購案引發爭議，經監察院全票通過彈劾後，司法院公懲會近日定案，涉案的3名官員中，謝公秉已不在現職，林金虎、黃微鈞2人仍在現職。

傅崐萁在縣長任內共釋出25個「縣政宣導平面及影片素材資料庫蒐集建立」採購案，這批縣府標案幾乎全由花蓮在地記者以個人身分得標，遭外界質疑縣府收買、包養記者。

監察院去年就此案全票通過彈劾後，將前花蓮縣政府副秘書長謝公秉等人移送司法院公務員懲戒委員會。公懲會日前判謝公秉記過2次、罰款新台幣10萬元，縣府行政暨研考處長林金虎減月俸百分之10、期間1年；科長黃微鈞則記過1次、罰款10萬元。

對此，林金虎今天接受中央社記者電訪表示，欲加之罪何患無辭，「氣死了！」黃微鈞則說「不予置評」。謝公秉在2018年新縣長徐榛蔚就任前，即已申請退休生效，離開花蓮。