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台南消保官稽查口罩囤積 老闆娘喊冤：啦咧怎當真？

砍檳榔樹改種咖啡 10年後評鑑獲第一

中央社 / 花蓮縣19日電

家鄉一片土地原本種檳榔樹，青農林菁川參與莫拉克風災救災體悟環境保育的重要，為保水護土砍檳榔樹改種咖啡樹，10年後咖啡結實纍纍，咖啡評鑑獲第一名特等獎。

林菁川說，民國98年他當兵時參與莫拉克風災的救災任務，當時他到屏東林邊、高雄甲仙小林村等地，看到當地種植檳榔樹、薑等作物，因水土保持不佳，造成土石流災害嚴重，讓他深深感悟到環境保育的重要。

退伍後林菁川返回花蓮玉里鎮東豐里老家，家中5公頃山坡地也種植檳榔樹，和父親商量後決定改種茶樹和咖啡樹。

林菁川說，當時向法籍神父潘世光（已故）要來幾棵咖啡樹苗，和買來的幾棵茶樹苗一起種植，結果茶樹苗被山羌等動物吃食而死光，咖啡樹苗卻存活下來。於是父親開始育苗，準備大量種植，民國100年試種300株，如今2公頃土地上種了3200株咖啡樹，另外2.5公頃也開始轉型種植。

採有機方式栽種管理，以阿拉比卡、鐵比卡品種為主。咖啡採豆是非常耗費人力的工作，林菁川說，家中5人加上臨時工，常常要10多個人力才能完成，接著還有去皮、清洗、日曬、挑豆、烘豆等製程。104年11月創立「古林」品牌上市。

以咖啡為事業，林菁川說，做了這麼多年且堅持下去，就是希望能種出無可取代、有更獨特風味的咖啡；同時推廣生態共生的農耕理念，以生態保育、生態共存、生態平衡的生物鏈管理方式與自然共融共存，為土地永續、生命力發展為目標而樂此不疲。

林菁川種的咖啡在105年台灣有機咖啡評鑑大賞獲三等獎、108年花蓮縣「洄瀾好咖.啡您莫屬」咖啡評鑑獲特等獎；並經慈心有機驗證，也取得綠色保育標章，更是台灣CAS有機農產品。

古林咖啡栽種於海拔500公尺的海岸山脈間，山區日夜溫差達攝氏10度以上，水氣充足、雲霧繚繞，所生產的咖啡豆品質佳，果實粒粒飽滿，口感香甜醇厚，無論濃縮、萃取、濾泡沉浸，都能呈現出咖啡的美味，可說是真正的「台灣咖啡」。

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