影／抗疫英雄加油 名製作人帶學生創作歌曲仿天王后聲
崇右影藝科技大學2位本校客座老師名製作人江秉承及陳威全，近日帶領學生一同創作了「同一個氣息」這首歌，共同為抗疫英雄加油。學生們模仿天王天后級的聲音，一起創作公益大合唱單曲，悄悄地在網路上傳唱，網友在歌聲中發現了很像劉德華、張學友、陳奕迅、鄧紫棋與阿妹等歌手的聲音，在網上引發討論。
參與演唱的學生陸婷說，自己很喜歡唱歌，能參與唱這首歌很感動，希望大家都能傳唱，為抗疫英雄加油。另外參與創作的學生易譓臻說，希望傳送溫暖和希望，很榮幸可以參與。張華晏則表示，她也感動到差點流淚。
「我和你有約定永不放棄」，歌詞描寫面對新冠肺炎醫護與病患，關愛的心不分你我。崇右影藝科技大學校長俞維昇表示，2位學校客座老師江秉承（周杰倫電影製片人）及陳威全（中港台星馬大牌藝人出片指定主題曲御用的製作人，有亞洲創作才子美譽），帶領學生一同創作了「同一個氣息」這首歌，希望能教導學生用溫暖取代冷漠的酸民文化。
一群學生模仿天王天后級聲音，進錄音室創作了這首公益大合唱單曲，歌曲被放上網路後，已悄悄地在網路上傳唱，網友在歌聲中發現了劉德華、張學友、陳奕迅、鄧紫棋與阿妹等歌手聲音，引發話題討論。
原來歌聲是由崇右影藝科技大學集結有模仿聲的學生與歌手傳唱，希望在這個疫情肆虐、減少面對面接觸的嚴峻期間，讓大家「一人一影片，把愛傳出去」，為每位抗疫英雄加油、打氣，用愛當共同的語言，不當酸民當暖民。
崇右影藝科技大學自2019年開始媒合業界媒體人、製作人進行產學合作，透過新媒體資源的引入，強化學生從事影藝事業的基礎，並更加了解新媒體的領域。由於近日疫情持續升溫，所有學校都被迫延遲開學，師生發想製作一首2020版的「明天會更好」，藉此機會讓本校學生發揮所學，關懷所有在疫情中奮鬥的醫護人員與病患。
學校表示，同一個氣息單曲無重製版權限制，歡迎大家自由重製影片關懷每個正在隔離或與病痛對抗的人，同時單曲所有的版權收入，將全數捐給關懷與抵抗疫情所需，單曲MV是由崇右影藝學總策畫。
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