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早春枇杷上市 潤肺嚐鮮不妨走一趟台東縱谷

中央社 / 台東縣19日電

早春枇杷上市，台東縣鹿野鄉枇杷開始採收，遊客經過台東縱谷不妨停下腳步，吃一口果大、汁甜的枇杷，有助潤肺。

這幾天經過台9線鹿野鄉四維段，路邊水果攤高掛金黃色的枇杷，國內最早的枇杷上市了。多汁、果實色澤美麗，相當搶手，不過數量不多，相對價錢偏高。

鹿野鄉長李國強表示，鹿野地區冬季氣溫較同緯度西部高，有利於枇杷的幼果越冬，不僅無霜害，更因冬溫較高有助於幼果的發育成熟，產期約可較國內其他產地提早2至3星期左右，是全國最早的枇杷產地。

鹿野地區農會表示，鹿野地區的枇杷產地主要在龍田村及瑞源村，栽培面積約30公頃，品種以茂木為主，果粒大，每粒約在30至40公克，產期從每年2月中旬起即可開始供應市場。

在路邊叫賣的農民說，目前剛上市價錢還不穩定，3月中旬後才會盛產，產期持續到4月，枇杷不僅果甜多汁，在中醫裡還可以幫忙潤肺清痰，這幾天購買的民眾比往年這時期還多。

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