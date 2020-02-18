快訊

60歲鍾楚紅真實樣貌曝光 網驚：變這樣！

花蓮引進千萬元地震車 滿載22噸器材救災

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣從奧地利引進造價1800萬的「勾拉臂式裝備器材車」，通過35度防側翻測試。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣從奧地利引進造價1800萬的「勾拉臂式裝備器材車」，通過35度防側翻測試。圖／花蓮縣消防局提供

花蓮這幾年地震災害頻傳，花蓮縣政府特地從奧地利引進一輛造價1800萬元的「勾拉臂式裝備器材車」，若建物倒塌，能出動油壓剪剪斷實心柱狀物，即使滿載22公噸器材，車輛還可35度防側翻，驗收完成後，預計會分發在消防局特種搜救大隊，將可大幅提升花蓮消防的特搜戰力。

台灣位於菲律賓海板塊和歐亞板塊交界上，花蓮更是處在板塊撞擊的位置，地震活動相對頻繁，在107年的2月6日更發生規模6級有感地震，造成4棟傾斜倒塌、17人死亡、282人輕重傷慘劇。

為增加救災資源，花蓮縣府向國發會爭取花東基金1800萬元，接洽奧利地知名消防車輛製造廠商，購買引進全台唯一全車在國外打造的「勾拉臂式裝備器材車」。除了外觀貼有紅黃斜紋反光貼紙，車輛通過奧地利的側翻角度測試，在滿載22公噸救災器材，前進崎嶇的救災路上時，可傾斜35度防側翻，確保救災人員安全。

消防局表示，若地震發生導致建築物倒塌，可出動油壓剪，可輕易剪斷直徑3.6公分的實心柱狀物，快速排除建材，跟死神搶快救人。還有20個符合國際空運器材裝載箱，可裝進大大小小的救災工具，可因應不同災情。

另外，在器材車前方，裝有一支LED氣動式遙控伸縮照明燈，最大離地高度可達5公尺以上，左右旋轉180度以上，照射角度可達300度以上，車輛頂部左右及後側皆裝有LED照明燈；左側還裝有車邊帳總長度3公尺以上伸縮遮雨棚，可向外拉出2公尺以上，並附有2個可拆卸支撐架，在野外或震災現場及夜間救援時，更方便救援。

花蓮縣消防局引進全國唯一全車在國外打造的「勾拉臂式裝備器材車」，希望能增加震災救災量能。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局引進全國唯一全車在國外打造的「勾拉臂式裝備器材車」，希望能增加震災救災量能。圖／花蓮縣消防局提供
油壓剪能剪斷實心柱狀物，可破壞因地震倒塌的建築物，協助救災。圖／花蓮縣消防局提供
油壓剪能剪斷實心柱狀物，可破壞因地震倒塌的建築物，協助救災。圖／花蓮縣消防局提供

地震 板塊 奧地利
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

高市這分隊救護量月均600件 昨起5天演練提升救災能量

疫情延燒花蓮直飛韓國航班取消 影響上萬人

因應疫情 花蓮直飛韓國班機停航至3/28

提升救災安全 南市消防人員強化繩索救援技術

相關新聞

花蓮引進千萬元地震車 滿載22噸器材救災

花蓮這幾年地震災害頻傳，花蓮縣政府特地從奧地利引進一輛造價1800萬元的「勾拉臂式裝備器材車」，若建物倒塌，能出動油壓剪...

8700萬基隆麥金路全段道路改善、人行道拓寬 10月完工

基隆市安樂區麥金路的道路改善工程，今天下午在市長林右昌及市議員、里長等地方仕紳見證下，辦理開工動土典禮，麥金路線全長約2...

無眼科6偏鄉有福了 宜蘭視力檢查車要揪出糖尿病視網膜

宜蘭糖尿病患者4萬多人，但超過四成以上未做過眼底檢查，不清楚自己有沒有視網膜病變等併發症，國際扶輪3490地區等單位今天...

基隆漁港防疫全面消毒 碧砂魚貨直銷中心20日恢復營業

基隆區漁會今天在八斗子漁港、碧砂漁港、正濱漁港全面消毒，加強防疫。碧砂魚貨直銷中心停業10日起停業，預計20日恢復營業。

影／企業合送1600瓶酒精凝露 林右昌：送學校、第一線

為協助隆防疫工作，國際扶輪社3490地區基隆社社長方信雄、洋民機械董事長張清嵐、華泰船務董事長簡重和及基隆市西藥商業同業...

選址喬不定 南方澳重建斷橋設計喊停

宜蘭縣南方澳跨港大橋去年10月1日斷裂，公路總局預計斥資5億3千萬元，3年內完成重建，不過今天傳出，因為重建新橋的位址喬...

政策轉彎！宜縣府將保留羅東工保區機六機關用地

宜蘭縣羅東工保區機六用地1.3公頃，縣議員要求縣府把住宅區變成機關用地，在議會引起軒然大波，爭議不休。經兩個月後研議，縣...

促銷觀光 台東觀光協會推消費券優惠 最高500元

新冠肺炎疫情延燒，旅遊業首當其衝，台東縣46家飯店旅宿及餐飲業者推出「3月來台東專屬消費券」超值折扣活動，只要以手機出示...

台東縣廚餘 將持續仰賴舊廚餘廠處理

台東縣環保局前年投入3000多萬元在利嘉溪旁新建廚餘回收再利用中心，因試運轉結果不符要求與承包商解約，目前繼續仰賴舊廠處...

宜蘭雙胞胎打擊樂感動北歐 讓國際人士更認識台灣

宜蘭雙胞胎兄弟簡任廷、簡任佑，創組雙子二重奏，受邀遠赴北歐演出，本月16日在丹麥打擊樂節上，以台灣民謠感動全場，觀眾讚賞...

台灣25最佳咖啡館基隆有2間 林右昌：有靈魂個性真的讚

國外旅遊網站Big 7 Travel日前公布「台灣25間最佳咖啡館」，基隆的夏隆咖啡與Eddie’s cafe Et T...

羅東博愛醫院嚴管 探病要有陪病證餐飲外送人員禁入院

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情變化，羅東博愛醫院今天啟動更緊密防疫措施，嚴格限制訪客。

熱門新聞

竹北停車場BOT案引進竹縣首座影城 今開工2022年啟用

南投測速桿排名 這支超過30公里就開罰年收1236萬奪冠

2名小三通入境填假資料失聯 新北協尋郭富文、管永安

兩難！警方顧安全取締砂石車 建設工程受影響也吃不消

阿里山太和橋邊椿寒櫻大爆發 這周為最佳賞花期

遭質疑砍樹種電 校長：給我時間可看到是有利學童

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。