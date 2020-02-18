花蓮引進千萬元地震車 滿載22噸器材救災

花蓮這幾年地震災害頻傳，花蓮縣政府特地從奧地利引進一輛造價1800萬元的「勾拉臂式裝備器材車」，若建物倒塌，能出動油壓剪剪斷實心柱狀物，即使滿載22公噸器材，車輛還可35度防側翻，驗收完成後，預計會分發在消防局特種搜救大隊，將可大幅提升花蓮消防的特搜戰力。

台灣位於菲律賓海板塊和歐亞板塊交界上，花蓮更是處在板塊撞擊的位置，地震活動相對頻繁，在107年的2月6日更發生規模6級有感地震，造成4棟傾斜倒塌、17人死亡、282人輕重傷慘劇。

為增加救災資源，花蓮縣府向國發會爭取花東基金1800萬元，接洽奧利地知名消防車輛製造廠商，購買引進全台唯一全車在國外打造的「勾拉臂式裝備器材車」。除了外觀貼有紅黃斜紋反光貼紙，車輛通過奧地利的側翻角度測試，在滿載22公噸救災器材，前進崎嶇的救災路上時，可傾斜35度防側翻，確保救災人員安全。

消防局表示，若地震發生導致建築物倒塌，可出動油壓剪，可輕易剪斷直徑3.6公分的實心柱狀物，快速排除建材，跟死神搶快救人。還有20個符合國際空運器材裝載箱，可裝進大大小小的救災工具，可因應不同災情。