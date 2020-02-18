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8700萬基隆麥金路全段道路改善、人行道拓寬 10月完工

聯合報 / 記者游明煌/即時報導
8700萬元基隆麥金路全段道路改善、人行道拓寬，10月完工。圖／基隆市政府提供
8700萬元基隆麥金路全段道路改善、人行道拓寬，10月完工。圖／基隆市政府提供

基隆市安樂區麥金路的道路改善工程，今天下午在市長林右昌及市議員、里長等地方仕紳見證下，辦理開工動土典禮，麥金路線全長約2.665公里，道路寬度約為20公尺，將進行人行道拓寬，並施作路基改善及道路鋪設，全經費8700多萬元，10月完工。

工務處指出，安樂區麥金路線全長約2.665公里，道路寬度約為20公尺，市府向內政部營建署「提升道路品質計畫」提案，經營建署核定補助總經費82%約7166萬元，另由市府自籌18%約1573萬元，預計將以8個月時間完成施工。

工務處說，計畫將進行人行道拓寬，並施作路基改善及道路鋪設，須占用道路施工一定時間，施工期間公車及客運站牌需進行臨時遷移措施，請乘車民眾留意相關行車資訊，另用路人行經麥金路段請減速慢行，並遵照施工管制人員及現場義交指示行車，以維安全，不便之處，敬請見諒。

林右昌表示，麥金路示範道路工程讓大家期待很久，現在工程即將展開，預期在今年10月完工，工區從國道交流道到石皮瀨圓環，長度接近3公里，施工期間難免會有不便之處，但施工單位一定會嚴格管控，努力將對用路人的影響降到最低，也希望所有市民朋友一起配合，希望工程順利、早日完工。

工務處表示，麥金路工程北端銜接台2線基金公路，行經基隆長庚醫院、婦幼福利中心及安樂社區等，南端連接國道一號，藉由改善人行環境的機會，營造街道空間的風格面貌，擴增人行活動空間。

8700萬元基隆麥金路全段道路改善、人行道拓寬，10月完工。圖／基隆市政府提供
8700萬元基隆麥金路全段道路改善、人行道拓寬，10月完工。圖／基隆市政府提供
8700萬元基隆麥金路全段道路改善、人行道拓寬，10月完工。圖／基隆市政府提供
8700萬元基隆麥金路全段道路改善、人行道拓寬，10月完工。圖／基隆市政府提供
8700萬元基隆麥金路全段道路改善、人行道拓寬，10月完工。圖／基隆市政府提供
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