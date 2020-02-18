無眼科6偏鄉有福了 宜蘭視力檢查車要揪出糖尿病視網膜

宜蘭糖尿病患者4萬多人，但超過四成以上未做過眼底檢查，不清楚自己有沒有視網膜病變等併發症，國際扶輪3490地區等單位今天捐給縣府一輛多功能視力檢查車，配有精密檢查儀器，將開進偏鄉提供定點檢查，找出病人儘早就醫。

縣衛生局統計，去年宜蘭縣65歲以上長者比率達16.55%，糖尿病友有4萬4463人，至少每年都應作一次眼底檢查，達到良好糖尿病控制，但約有四成以上的患者沒有做過這方面檢查，長者罹患慢性疾病所引起的合併症也相對增加。

國際扶輪3490地區總監張秋海、宜蘭扶輪社長賴文典及熱心社友捐助，今天捐贈360萬元的多功能視力篩檢車及眼科檢查儀器給縣衛生局，篩檢車配有裂隙燈顯微鏡、免散瞳眼底照相機、桌上型視力檢查儀、電腦驗光機等精密儀器，提供定點服務。