基隆漁港防疫全面消毒 碧砂魚貨直銷中心20日恢復營業

台東縣為發掘音樂與舞蹈人才，培養明日之星，兩年一度「風起原舞．樂動台東」大賽，今年邀出身台東的藝人王宏恩等人當導師，除建立原住民表演藝術人才資料庫，搭起族人展現樂舞才華平台，也媒合及創造表演機會，縣長饒慶鈴盼能為台東培訓出更多的張惠妹。

2020-02-17 23:05