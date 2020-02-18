聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆漁港防疫全面消毒 碧砂魚貨直銷中心20日恢復營業
基隆區漁會今天在八斗子漁港、碧砂漁港、正濱漁港全面消毒，加強防疫。碧砂魚貨直銷中心停業10日起停業，預計20日恢復營業。
基隆區漁會表示，往年在台工作的中國大陸漁工，都有約2/3漁工會返郷過年，今年可能受疫情影響，有1/3分漁工留在台灣過年，有人可能擔心回大陸後，因疫情因素來不了台灣。
鑽石公主號曾靠泊基隆，遊客下船引發討論，旅遊、觀光等產業受嚴重衝擊。碧砂魚貨直銷中心人潮也明顯減少，攤商10日起停止營業，區漁會當天就委外消毒。
基隆區漁會總幹事陳文欽說，今天第2次在漁港消毒，範圍更大，八斗子加油站、製冰廠和漁具倉庫都納入，確保作業全安。
海巡署岸巡人員表示，現在隨船進入港區的漁船船員，不論國籍都會測量體溫，防止出現疫情缺口。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言