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企業合送1600瓶酒精凝露 林右昌：送學校、第一線

聯合報 / 記者游明煌/即時報導
企業聯合送1600瓶酒精凝露，林右昌：送學校、第一線。記者游明煌／攝影
企業聯合送1600瓶酒精凝露，林右昌：送學校、第一線。記者游明煌／攝影

為協助隆防疫工作，國際扶輪社3490地區基隆社社長方信雄、洋民機械董事長張清嵐、華泰船務董事長簡重和及基隆市西藥商業同業公會理事長邱禮儀，今天聯合捐贈1600瓶含酒精濃度75%的消毒潔手凝露，市長林右昌代表接受並頒發感謝狀致謝，由衛生局調配送學校及第一線和民眾接觸機關人員。

基隆扶輪社方社長表示，有感這次疫情蔓延，看到市民在街坊藥局，排隊購買酒精等防疫物資，就聯合社友與友好單位就近調度資源，一起辦理捐贈酒精凝露，希望有益防疫工作推展，幫忙大家一起耳疫。

林右昌說，防疫物資中央統一調控下逐漸趨穩定，基隆扶輪社今天捐贈消毒潔手凝露，他非常謝謝扶輪社友捐贈，將由衛生局統一調配，包括學校小朋友、第一線和民眾接觸機關人員，會依需求優先布設。

下周將要開學，包括中央及地方的酒精、體溫計防疫物資陸續到位；市府對開學做好萬全的準備，讓小朋友安心上學，他說，除自主健康管理，小朋友進校園會量體溫，萬一有發燒狀況，學校會暫時觀察並通知家長帶去就診。身體不適建議在家中休養，健康後再上學。

捐贈者說，酒精凝露可以在雙手正反面擦拭，比較不會像一般酒精那麼快就揮發，效果會比較好。

企業聯合送1600瓶酒精凝露，林右昌：送學校、第一線。記者游明煌／攝影
企業聯合送1600瓶酒精凝露，林右昌：送學校、第一線。記者游明煌／攝影
企業聯合送1600瓶酒精凝露，林右昌：送學校、第一線。記者游明煌／攝影
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