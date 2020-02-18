疫情阻絕境外 八斗子漁港全面消毒
防武漢肺炎，基隆市府除針對廟口等處加強防疫外，基隆區漁會今天也在八斗子漁港全面消毒，確保安全無虞。
基隆區漁會總幹事陳文欽向中央社記者表示，日前已針對銷售中心周邊消毒，今天再度啟動全面消毒作業，包含八斗子魚市場、碧砂漁港、正濱漁港、加油站、加冰站、漁具倉庫等處加強防疫，並在魚市場放置酒精提供民眾使用。
海巡署第二岸巡隊指出，只要有船員進入港區，無論任何國籍，都需以額溫槍測量體溫，一旦發現發燒徵狀就需記錄並向上呈報追蹤。
此外，陳文欽指出，受到疫情影響，基隆約有1000名中國大陸漁工，許多陸籍漁工擔心一旦返鄉過年就無法來台賺錢，加上船主也善待漁工，今年大概僅1/3漁工返鄉，其餘都留在台灣過年。
一名陸籍漁工表示，來台9個月很想家，無奈想回去也沒辦法回去，雖然家鄉沒有封城，疫情看似穩定，不過現在若返鄉肯定無法再來台賺錢。至於是否覺得台灣比較安全，他說，「台灣還行，目前沒有擴散還可以」。
陳文欽表示，以捕撈小卷為主的棒受網漁船3月底就要出海作業，由於200多名陸籍漁工無法來台，現已送件引進其他國家漁工，立法委員蔡適應也居中協調，盼能縮短行政作業時間。
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