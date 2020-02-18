選址喬不定 南方澳重建斷橋設計喊停

宜蘭縣南方澳跨港大橋去年10月1日斷裂，公路總局預計斥資5億3千萬元，3年內完成重建，不過今天傳出，因為重建新橋的位址喬不攏，原本這個月要完成的新橋設計，被迫喊停，要等橋址喬好，才能進行。

3年完工期限會不會因此延後？代辦南方澳斷橋重建的蘇花公路改善工程處今天表示，施工需要一定時間，若設計延宕，施工進度一定要往後延，但一旦橋址敲定，會盡量趕工，趕回進度。

南方澳跨港大橋斷裂，蘇花公路改善工程處代辦，以原址重建，新橋梁規畫理念主要以安全、美觀及施工快速為根本，採用耐久年限 100 年、抗鹽分腐蝕及耐震 7 級，採現行橋梁規範最高等級設計標準，同時，重建的南方澳跨港大橋橋型採懸臂工法、混凝土方式，預定3年內完成，施工中不影響漁船進出，景觀造型，搭配在地鯖魚的造型意象，展現地方產業特色。

不過，在協調過程中，對於新橋位址，蘇澳區漁會認為，跨港大橋與第三漁港太近，空間太緊迫，恐會影響魚貨的出貨與卸貨，因此希望新橋由舊橋現址北移20公尺，並認為新橋一蓋就用使用100年，且是地標，在規畫開始就應該好好更為周全，不要草率，對新橋引橋與引橋端的路口與交通一併考量。

但台灣港務公司與蘇花改工程處認為，若新橋採原址重建，可以原規畫的工法、工期等興建，若橋址北移，因是跨港，涉及到橋梁結構等問題，工法與選用新橋型式都要重新再考量。

而新橋原本這個月（2月）就可以完成設計，但因橋址的地點喬不定，新橋的設計因此喊停，暫時停止，要等橋址選定後再展開。