快訊

我防疫我驕傲？一則貼文如何引爆護理人怒火

員工家屬新冠肺炎確診 台中一間公司員工全部隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

選址喬不定 南方澳重建斷橋設計喊停

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
南方澳斷橋，預計3年新建跨港大橋，但新橋址喬不定，原本本月完成的新橋設計喊卡，圖為原設計採鯖魚意象。圖／蘇花改工程處提供
南方澳斷橋，預計3年新建跨港大橋，但新橋址喬不定，原本本月完成的新橋設計喊卡，圖為原設計採鯖魚意象。圖／蘇花改工程處提供

宜蘭縣南方澳跨港大橋去年10月1日斷裂，公路總局預計斥資5億3千萬元，3年內完成重建，不過今天傳出，因為重建新橋的位址喬不攏，原本這個月要完成的新橋設計，被迫喊停，要等橋址喬好，才能進行。

3年完工期限會不會因此延後？代辦南方澳斷橋重建的蘇花公路改善工程處今天表示，施工需要一定時間，若設計延宕，施工進度一定要往後延，但一旦橋址敲定，會盡量趕工，趕回進度。

南方澳跨港大橋斷裂，蘇花公路改善工程處代辦，以原址重建，新橋梁規畫理念主要以安全、美觀及施工快速為根本，採用耐久年限 100 年、抗鹽分腐蝕及耐震 7 級，採現行橋梁規範最高等級設計標準，同時，重建的南方澳跨港大橋橋型採懸臂工法、混凝土方式，預定3年內完成，施工中不影響漁船進出，景觀造型，搭配在地鯖魚的造型意象，展現地方產業特色。

不過，在協調過程中，對於新橋位址，蘇澳區漁會認為，跨港大橋與第三漁港太近，空間太緊迫，恐會影響魚貨的出貨與卸貨，因此希望新橋由舊橋現址北移20公尺，並認為新橋一蓋就用使用100年，且是地標，在規畫開始就應該好好更為周全，不要草率，對新橋引橋與引橋端的路口與交通一併考量。

但台灣港務公司與蘇花改工程處認為，若新橋採原址重建，可以原規畫的工法、工期等興建，若橋址北移，因是跨港，涉及到橋梁結構等問題，工法與選用新橋型式都要重新再考量。

而新橋原本這個月（2月）就可以完成設計，但因橋址的地點喬不定，新橋的設計因此喊停，暫時停止，要等橋址選定後再展開。

對此， 台灣港務公司預計近期內將再與蘇澳區漁會等協調，趕快敲定橋址，以利後續工程施作，蘇花改工程處表示，因重建橋址是否北移，屬於台灣港務公司權責，公路總局將依台灣港務公司的規畫結果辦理後續設計及施工。

南方澳斷橋，預計3年新建跨港大橋，但新橋址喬不定，原本本月完成的新橋設計喊卡，圖為夜間模擬圖。圖／蘇花改工程處提供
南方澳斷橋，預計3年新建跨港大橋，但新橋址喬不定，原本本月完成的新橋設計喊卡，圖為夜間模擬圖。圖／蘇花改工程處提供

港大 蘇花公路
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

雲林興南大橋學生通行特別多 肇事率高警方將加強取締

彰濱工業區大橋車禍1死3傷 聯結車摔橋下、重機騎士死

男子幸運逃出火燒車 虎尾大橋驚魂3車相撞起火

重慶南路高架橋提前7小時拆完　11時49分通車有原因

相關新聞

選址喬不定 南方澳重建斷橋設計喊停

宜蘭縣南方澳跨港大橋去年10月1日斷裂，公路總局預計斥資5億3千萬元，3年內完成重建，不過今天傳出，因為重建新橋的位址喬...

政策轉彎！宜縣府將保留羅東工保區機六機關用地

宜蘭縣羅東工保區機六用地1.3公頃，縣議員要求縣府把住宅區變成機關用地，在議會引起軒然大波，爭議不休。經兩個月後研議，縣...

促銷觀光 台東觀光協會推消費券優惠 最高500元

新冠肺炎疫情延燒，旅遊業首當其衝，台東縣46家飯店旅宿及餐飲業者推出「3月來台東專屬消費券」超值折扣活動，只要以手機出示...

台東縣廚餘 將持續仰賴舊廚餘廠處理

台東縣環保局前年投入3000多萬元在利嘉溪旁新建廚餘回收再利用中心，因試運轉結果不符要求與承包商解約，目前繼續仰賴舊廠處...

宜蘭雙胞胎打擊樂感動北歐 讓國際人士更認識台灣

宜蘭雙胞胎兄弟簡任廷、簡任佑，創組雙子二重奏，受邀遠赴北歐演出，本月16日在丹麥打擊樂節上，以台灣民謠感動全場，觀眾讚賞...

台灣25最佳咖啡館基隆有2間 林右昌：有靈魂個性真的讚

國外旅遊網站Big 7 Travel日前公布「台灣25間最佳咖啡館」，基隆的夏隆咖啡與Eddie’s cafe Et T...

羅東博愛醫院嚴管 探病要有陪病證餐飲外送人員禁入院

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情變化，羅東博愛醫院今天啟動更緊密防疫措施，嚴格限制訪客。

賞螢季提前來花蓮紓壓 大農大富可脫口罩大口呼吸

花蓮林區管理處依據長期生態監測結果，預測大農大富今年的螢光會提早現身，賞螢季活動將提前至2月27日開始，不需戴口罩，可大...

花工防疫 自製乾洗手液 遠端量體溫器

新型冠狀病毒疫情延燒，國立花蓮高工化工科與電子科以蒸餾方式製作茶樹精油的乾洗手液，還結合App的非接觸式紅外線溫度計，協助師生自我健康管理，預計開學日就能派上用場。

挖掘更多阿妹 台東辦原民樂舞賽

台東縣為發掘音樂與舞蹈人才，培養明日之星，兩年一度「風起原舞．樂動台東」大賽，今年邀出身台東的藝人王宏恩等人當導師，除建立原住民表演藝術人才資料庫，搭起族人展現樂舞才華平台，也媒合及創造表演機會，縣長饒慶鈴盼能為台東培訓出更多的張惠妹。

爭取太平山森鐵復駛 林姿妙將帶50青年赴日考察

宜蘭正爭取「太平山森林鐵路復駛」，為了增添鐵道觀光新創意，縣長林姿妙訂4月中帶著50名青年朋友出訪日本考察鐵道文化後，請他們提供創意，此行的出國機票及食宿費用全由縣府負擔，這也是縣長親自帶著年輕人出國考察的頭一遭。

60年來首例暫緩赴外縣友宮會香 關山天后宮：媽祖指示

新冠肺炎疫情發燒，也波及宗教活動。台東關山天后宮日前請示媽祖後，已延續至少60年的赴外縣市友宮參拜會香活動，今年將暫緩舉行，何時恢復舉辦，廟方表示，將待疫情獲得控制後，再請示媽祖決定。

熱門新聞

入山證將走入歷史！ 南投仁愛鄉解除山地管制

兩難！警方顧安全取締砂石車 建設工程受影響也吃不消

5年3億搶救全台最爛的路 再砸1.65億要蓋明隧道

宜縣府將帶50名青年人赴日考察 徵選開跑

遭質疑砍樹種電 校長：給我時間可看到是有利學童

阿里山太和橋邊椿寒櫻大爆發 這周為最佳賞花期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。