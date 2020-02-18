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政策轉彎！宜縣府將保留羅東工保區機六機關用地
宜蘭縣羅東工保區機六用地1.3公頃，縣議員要求縣府把住宅區變成機關用地，在議會引起軒然大波，爭議不休。經兩個月後研議，縣政府決定改變政策，同意變更用地，將以6.25億元取得這塊土地。
在今天縣務會議中，縣長林姿妙表示，全案將交由都委會討論。秘書長林茂盛會後更明確表示，宜蘭縣將留下一塊機關用地。
羅東運動公園周邊的工業區及保護區100多公頃，50年來無法開發買賣，形同禁建。前代理縣長陳金德任內於107年初向內政部爭取解編，也把靠近道路的1.3公頃機六，從原本的住宅區變更為機關用地。
縣長林姿妙上任後，縣府把1.3公頃機關用地（機六）變回住宅區，由於這塊土地位於道路旁的精華區，去年底定期大會中遭縣議員質疑圖利，抗議羅東「小巨蛋」用地不見了，鬧得沸沸揚揚。縣政府地政處長楊崇明甚至因為替政策辯護，遭到縣議會提起不信任案。
如今政策轉彎了。縣府表示， 當初因考量財政困難，價購1.3公頃用地需要6.25億元，所以才會把機關用地變回最初的住宅區。
縣府為了這個案子去年底曾經召開過公聽會，民眾贊成跟反對的都有，最近內政部要求縣府儘速確定，是不是要變更用地，所以縣府最後決定「為宜蘭縣保留一塊機關用地」。
至於未來是不是開發作為羅東「小巨蛋」之用？縣府表示，小巨蛋的位置還要仔細評估研議，目前尚未確定。
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