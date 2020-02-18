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全國射箭賽熱鬧玉里 募款發消費券感謝活絡經濟

中央社 / 花蓮縣18日電

武漢肺炎疫情延燒，全國青年盃射箭錦標賽3月將在花蓮玉里登場，議員王燕美感謝這項賽事為地方帶來經濟效益，發起募款再回饋給來參賽者每人100元的消費券。

受武漢肺炎疫情影響，產業經濟均受衝擊，以觀光為主的花蓮也受創嚴重。3月10日至3月25日全國青年盃射箭錦標賽將在玉里舉行，15天的賽事，選手與隨隊教練及裁判等約1200人，將帶給玉里鎮很大的商機。

由無黨籍縣議員王燕美創辦的花蓮縣秀姑巒溪文化藝術基金會日前發起募款，將募款所得再發給來參加的人，每人新台幣100元的消費券，僅限在玉里鎮消費使用，希望帶動商機。

王燕美今天接受中央社記者訪問表示，今年是全國青年盃射箭錦標賽第5度在花蓮玉里鎮舉辦賽事，估計包括選手、教練、裁判及家屬約有1200人到訪，15天的賽程估計會在玉里鎮消費數百萬元。在武漢肺炎疫情衝擊經濟情況下，這項賽事為玉里帶來的商機堪稱及時雨。

王燕美說，募款目標12萬元，目前已募得8萬元，每一筆捐款都有收據，也會公布捐贈明細，發放的消費券也叫感恩券，感謝遠道而來的選手、教練及家屬等。

今年全國青年盃射箭錦標賽東區決賽由玉里國中承辦，在玉里永昌分校舉行，3月10日至13日為國中組，3月14日至17日為國小組，3月18日至21日為高中組複合弓，3月22日至25日為大專及公開組，主辦單位歡迎民眾屆時到場觀賞並為選手加油打氣。

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