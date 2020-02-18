台東縣廚餘 將持續仰賴舊廚餘廠處理

台東縣環保局前年投入3000多萬元在利嘉溪旁新建廚餘回收再利用中心，因試運轉結果不符要求與承包商解約，目前繼續仰賴舊廠處理廚餘。引來外界質疑縣府刻意製造問題，來有意重啟焚化廠。縣長饒慶鈴表示，尊重民意，確實了解狀況。

饒慶鈴表示，重啟焚化廠的問題，她在每一次選舉的時候，都會有部分人士及團體要求候選人做承諾，面對這樣的承諾書上，她一直以來都表示要尊重民意，並且確實了解台東垃圾問題的現況，才能做一個決定，她所說的話、做的事必須負責任，這是可受公評。

饒慶鈴今天在環保局長謝清泉陪同下前往舊廚餘廠視察，由於新廠因試運轉結果不符要求與承包商解約，目前舊廠持續運作。但為何新廠無法營運，而是持續由舊廠處理廚餘？饒進一步表示，去年4月新廠就應完工驗收，但一直到同年年底廠商都未改善。

她說，縣府已經給廠商多次機會改善，顯然廠商都無法達到契約上的標準，縣府站在對公共工程品質把關，以及對人民的負責態度，廠商無法履行契約的情況下，所以不能隨便讓廠商過關，決定終止契約。

謝清泉表示，為不讓廚餘處理有空窗期，去年底前已將舊廚餘廠設備更新，爭取安裝2部破碎脫水機處理廚餘，現役開始運作，另以向環保署爭取480萬元，把舊廚餘廠周圍進行改善，隔絕異味飄散；新廠每日處理廚餘必須28噸，廠商只能處理14噸，另處理過後含水率無法達40%以下，這重大兩項廠商都無法達成。