宜蘭雙胞胎打擊樂感動北歐 讓國際人士更認識台灣

宜蘭雙胞胎兄弟簡任廷、簡任佑，創組雙子二重奏，受邀遠赴北歐演出，本月16日在丹麥打擊樂節上，以台灣民謠感動全場，觀眾讚賞說：「我們都心曠神怡，感受到來自屬於台灣的獨特風景！」成功以音樂，讓台灣在國際發光，兄弟倆也說：「讓國際人士更認識台灣，我們深感驕傲！」

雙胞胎兄弟簡任廷、簡任佑雙子6年前組成二重奏（Twincussion Duo），把台灣好音樂帶上國際舞台，在國際音樂比賽，連連創下好成績，包括2014年南加州木琴大賽亞軍、2016年義大利第3屆國際擊樂大賽重奏組冠軍等。

他們前年（2018年）在丹麥皇家音樂學院雙雙獲得打擊樂最高文憑，因音樂專才與天分，更引起國際樂壇的注意，受邀至丹麥、瑞士、波蘭、日本、中國大陸、西班牙與美國等地演出，並曾在打擊樂界最大的藝術節「美國國際打擊樂年會」（PASIC）與紐約卡內基廳演出。

丹麥時間2月12日、2月16日，簡任廷、簡任佑受邀在丹麥脈動打擊樂節開幕演出，並參與專場音樂會，演出台灣動人的民謠，精彩音樂，感動全場，觀眾起立鼓掌，讓北歐國際友人聽到最美的台灣之音樂，成功以音樂拓展外交。

丹麥國家廣播交響樂團定音鼓首席格特索倫森(Gert Sorensen)稱讚「演出展現最高的水準，演奏的台灣民謠讓我們都心曠神怡，感受到來自屬於台灣的獨特音樂風景！」音樂節主席莫徒生Gert Mortensen肯定：「令人折服的表演，為音樂節做了最好的壓軸演出」

「讓國際人士更認識台灣，我們深感驕傲！」簡任廷、簡任佑會後這麼說。他們並表示，在音樂節中，能與丹麥當地知名的音樂家木管二重奏「凡特斯」（Duo Ventus）合作演出，展現台灣與丹麥音樂家的音樂默契，收穫甚多。

丹麥脈動打擊樂節（Percussion Pulse International Percussion Festival）是北歐兩年一度最具規模的打擊樂藝術節，從2010年開始舉辦至今，以兩年一次的方式在北歐及波羅的海地區輪流舉辦。

打擊樂節2020年由丹麥主辦，在丹麥哥本哈根皇家音樂學院（The Royal Danish Academy of Music）盛大舉辦連續５天的音樂會，工作坊以及樂器展覽，參與國家多達14國，包括法、德、荷、義、俄、希臘、波蘭、土耳其、塞內加爾、冰島、紐西蘭、丹麥、瑞典、台灣。