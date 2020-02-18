台灣25最佳咖啡館基隆有2間 林右昌：有靈魂個性真的讚

國外旅遊網站Big 7 Travel日前公布「台灣25間最佳咖啡館」，基隆的夏隆咖啡與Eddie’s cafe Et Tiramisu上榜，基隆市長林右昌今天在臉書公布這項好消息，並大力推薦。林右昌說，基隆的咖啡文化有著獨特的韻味，每家咖啡店都擁有自己的靈魂個性，基隆有2家，這不是業配，是基隆真的很讚。

林右昌在臉書貼文說，Big 7 Travel是專為旅人蒐集各地情報的網站，近日公布了「台灣 25 間最棒咖啡店」名單，囊括台灣北中南東部的咖啡店，其中基隆就有兩家咖啡店上榜，一家是位於仁愛區華四街的Eddie’s cafe Et Tiramisu；一家則是位在信義區義六路上的夏隆咖啡。

林右昌說，基隆可說是台灣最早的咖啡城市，早期的基隆港是國際貿易最繁盛的港口，也是接觸西化最快速的地方，擁有發展歷史最久、最密集的咖啡廳，不管是市街騎樓或巷弄轉角都可見咖啡廳，基隆的咖啡文化有著獨特的韻味，用一杯賽風壺煮的咖啡醒醒頭腦，開始一天的生活，在基隆喝咖啡就是這麼生活化。

基隆市政府指出，每一家咖啡店都擁有自己的靈魂個性，Eddie's Cafe' et Tiramisu藏身於市場裡低調的老公寓，醒目的黃色大門是艾迪老大的咖啡基地，門邊牛奶瓶裡裝著的咖啡豆是與客人的共同默契，一杯手沖單品配著微飄酒香的提拉米蘇，是老饕的標準組合；而夏隆咖啡，坐落基隆山腳上，有著紳士般雅緻的生活，這裡「慢慢喝」是主人的不藏私，果香隨時間細分層次、口感變化，正如用希伯來語「夏隆」意味著平安，用咖啡在日常裡招呼。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，獲選「台灣 25 間最棒咖啡店」的兩家咖啡廳，都有獨到的風格，店家從豆子的選擇、烘焙到沖煮，關注每一個細節、近乎苛求完美的嚴格標準，方能成就一杯獨有的咖啡，餘韻讓人流連忘返，榮獲這項殊榮真是實至名歸。基隆還有許多特色的咖啡廳，搭配藝術與在地故事，值得大家細細品味，歡迎大家來基隆看海景、喝咖啡，感受基隆在地的咖啡文化。

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