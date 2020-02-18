賞螢季提前來花蓮紓壓 大農大富可脫口罩大口呼吸
花蓮林區管理處依據長期生態監測結果，預測大農大富今年的螢光會提早現身，賞螢季活動將提前至2月27日開始，不需戴口罩，可大口呼吸並一睹螢光漫天的美景。
花蓮林管處表示，往例大農大富園區發現第一隻螢火蟲後約2至3周，就可看到穩定族群發生，現況已監測到螢火蟲蹤跡，共同主辦的平森永續發展協會認為，今年賞螢路線安排、解說員教育訓練、伴手禮挑選及社區生態旅遊都可提早規畫，現足以因應賞螢季提前舉辦。
占地1250公頃的大農大富平地森林園區，是台北市大安森林公園的50倍大，園區內無光害，保有自然景觀之餘，還在森林裡的13公里林間自行車道，每年吸引許多民眾前往賞螢、騎自行車一覽花東風光。
花蓮林管處指出，森林有芬多精，可以促進身體健康與提升免疫力。賞螢趣活動已累積4年好口碑，更擁有國家永續發展獎肯定，一開售票券就有許多民眾熱情參與，另又增開228連假活動區間售票，將造成另一波搶購潮。有興趣的民眾可上「大農大富平地森林園區」臉書粉絲專頁點選購票訊息，或於上班時間電洽03-8811878。
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