快訊

烏來檢疫所28名台商 今早6時解除隔離陸續返家

賞螢季提前來花蓮紓壓 大農大富可脫口罩大口呼吸

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮林區管理處依長期生態監測結果，預測大農大富今年的螢光會提早現身，賞螢季活動將提前至2月27日開始。圖／花蓮林管處提供
花蓮林區管理處依長期生態監測結果，預測大農大富今年的螢光會提早現身，賞螢季活動將提前至2月27日開始。圖／花蓮林管處提供

花蓮林區管理處依據長期生態監測結果，預測大農大富今年的螢光會提早現身，賞螢季活動將提前至2月27日開始，不需戴口罩，可大口呼吸並一睹螢光漫天的美景。

花蓮林管處表示，往例大農大富園區發現第一隻螢火蟲後約2至3周，就可看到穩定族群發生，現況已監測到螢火蟲蹤跡，共同主辦的平森永續發展協會認為，今年賞螢路線安排、解說員教育訓練、伴手禮挑選及社區生態旅遊都可提早規畫，現足以因應賞螢季提前舉辦。

占地1250公頃的大農大富平地森林園區，是台北市大安森林公園的50倍大，園區內無光害，保有自然景觀之餘，還在森林裡的13公里林間自行車道，每年吸引許多民眾前往賞螢、騎自行車一覽花東風光。

花蓮林管處指出，森林有芬多精，可以促進身體健康與提升免疫力。賞螢趣活動已累積4年好口碑，更擁有國家永續發展獎肯定，一開售票券就有許多民眾熱情參與，另又增開228連假活動區間售票，將造成另一波搶購潮。有興趣的民眾可上「大農大富平地森林園區」臉書粉絲專頁點選購票訊息，或於上班時間電洽03-8811878。

賞螢 自行車 螢火蟲
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

大農大富螢火蟲提早出現 平森賞螢甩口罩大口呼吸

寒流冷吱吱 一路「凍」到周三

花蓮壽豐鄉長涉賄選辭職 3個月內要辦補選

花蓮凌晨連4震！最大規模4.9 震度4級

相關新聞

賞螢季提前來花蓮紓壓 大農大富可脫口罩大口呼吸

花蓮林區管理處依據長期生態監測結果，預測大農大富今年的螢光會提早現身，賞螢季活動將提前至2月27日開始，不需戴口罩，可大...

花工防疫 自製乾洗手液 遠端量體溫器

新型冠狀病毒疫情延燒，國立花蓮高工化工科與電子科以蒸餾方式製作茶樹精油的乾洗手液，還結合App的非接觸式紅外線溫度計，協助師生自我健康管理，預計開學日就能派上用場。

挖掘更多阿妹 台東辦原民樂舞賽

台東縣為發掘音樂與舞蹈人才，培養明日之星，兩年一度「風起原舞．樂動台東」大賽，今年邀出身台東的藝人王宏恩等人當導師，除建立原住民表演藝術人才資料庫，搭起族人展現樂舞才華平台，也媒合及創造表演機會，縣長饒慶鈴盼能為台東培訓出更多的張惠妹。

爭取太平山森鐵復駛 林姿妙將帶50青年赴日考察

宜蘭正爭取「太平山森林鐵路復駛」，為了增添鐵道觀光新創意，縣長林姿妙訂4月中帶著50名青年朋友出訪日本考察鐵道文化後，請他們提供創意，此行的出國機票及食宿費用全由縣府負擔，這也是縣長親自帶著年輕人出國考察的頭一遭。

60年來首例暫緩赴外縣友宮會香 關山天后宮：媽祖指示

新冠肺炎疫情發燒，也波及宗教活動。台東關山天后宮日前請示媽祖後，已延續至少60年的赴外縣市友宮參拜會香活動，今年將暫緩舉行，何時恢復舉辦，廟方表示，將待疫情獲得控制後，再請示媽祖決定。

宜縣府將帶50名青年人赴日考察 徵選開跑

宜蘭正積極爭取「太平山森林鐵路復駛計畫」，為了增添鐵道觀光新創意，縣長林姿妙訂4月中帶著50名青年朋友出訪日本考察鐵道文...

發掘更多阿妹 台東辦「風起原舞．樂動台東」大賽育才

台東縣為發掘音樂與舞蹈人才，量身打造明日之星，縣府今年舉辦的「風起原舞．樂動台東」大賽，找來台東子弟王宏恩當導師，除建立...

熱門新聞

一場意外…歐洲最惹人厭的鳥 變台灣大麻煩

竹縣耗資2.1億打造首座綜合社會福利館 6月將動工

入山證將走入歷史！ 南投仁愛鄉解除山地管制

宜縣府將帶50名青年人赴日考察 徵選開跑

5年3億搶救全台最爛的路 再砸1.65億要蓋明隧道

兩難！警方顧安全取締砂石車 建設工程受影響也吃不消

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。