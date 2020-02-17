宜蘭壯圍秧苗黃化枯死 縣府籲中央補助損失

宜蘭縣政府今天表示，壯圍鄉部分地區農田近期因供水不足，加上寒害，導致秧苗黃化恐枯死，將建請中央體恤農民，比照農業天然災害救助辦法，補助農民損失。

目前宜蘭縣正值春耕時期，農民陸續都在插秧，但壯圍鄉壯六地區有部分農民反映，平時除藉由當地金同春圳灌溉外，也透過壯六抽水站抽取宜蘭河水補充水源，但之後卻出現秧苗黃化受損情況，導致秧苗恐將逐漸枯死，宜蘭縣長林姿妙與縣府農業處人員下午前往關心農民受損情形。

宜蘭縣農業處長康立和接受媒體聯訪時說，經初步勘查，壯六地區已插秧面積約105公頃，秧苗呈黃化現象約53公頃。秧苗黃化原因初步調查是近期雨水少，農田所需灌溉用水不足，加上近日低溫寒害所引起。

林姿妙表示，將建請中央政府體恤農民，比照農業天然災害救助辦法，補助農民損失。

當地農民說，透過宜蘭河水補充水源後，可能意外抽到海水入侵的鹹水，才會導致秧苗黃化。對此，縣府表示，將進一步調查釐清。