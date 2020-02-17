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鑽石公主號新增99例新冠肺炎確診 全船累計454人感染

開學在即基市府總動員 林右昌要讓學童安心上課

中央社 / 基隆市17日電

中小學開學在即，基隆市長林右昌今天主持教育防疫事務會議，確認所有學校防疫整備已到位外，並瞭解是否有需要市府協助，務必在開學前做到滴水不漏，讓學童能安心上課。

林右昌下午在會議舉行前接受媒體聯訪指出，台灣防疫工作相對其他國家起步很早且做得非常好，但最重要除醫護人員努力外，防疫是所有國人的責任，只要依中央指揮做好自主管理並遵循相關規定，大家團結合作，就能夠度過這次疫情。

對於台灣昨天出現首例新冠肺炎死亡病例，林右昌表示，這起案例是中央流行疫情指揮中心主動回溯追查發現，由此可看出，台灣的防疫工作做得非常縝密，這點值得肯定。

此外，林右昌說，現在大家的警覺心都很高，若有學生出現發燒等現象，請家長讓學生就醫並在家休息，中央已有標準作業程序，教育部並通函各縣市學校，大家就依照教育部指示進行。

基隆市教育處指出，開學後市內各校會規劃動線，入校時務必量體溫，並在每天上午9時30分前上網填報表單通報教育處，若發現學生發燒，將請學生佩戴口罩先行隔離於單獨空間，並依規定向中央通報。

世界衛生組織（WHO）在2月11日將新冠肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

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