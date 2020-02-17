大農大富螢火蟲提早出現 平森賞螢甩口罩大口呼吸

花蓮林管處依據長期生態監測結果，預測大農大富今年的螢火蟲會提早出現，賞螢季活動將提前至2月27日開始，在開闊的平地森林，不需戴口罩，可以賞螢並大口呼吸。

林務局花蓮林區管理處表示，往年大農大富平地森林園區發現第一隻螢火蟲後約2至3週，就可看到穩定族群發生，今年已監測到螢火蟲蹤跡，共同主辦的平森永續發展協會已提早規畫賞螢路線、解說員教育訓練、伴手禮挑選及社區生態旅遊等。

大農大富平地森林園區占地1250公頃，是台北市大安森林公園的50倍大，園區無光害、低天際線，在森林裡建置13公里林間自行車道，不但有媲美日本動畫宮崎駿的「龍貓」森林隧道，而且一年四季可見不同風貌。

此外，花蓮林管處運用生態造林啟動中央山脈大尺度的生態廊道串聯，除了豐富的動物之外，螢火蟲更點亮大農大富3、4月的夜晚。

花蓮林管處表示，森林具有芬多精，可以促進身體健康與提升免疫力。賞螢活動已累積4年好口碑，更擁有國家永續發展獎肯定，活動票券一開售就有許多民眾熱情參與，另又增開228連假活動的售票，有興趣民眾可上「大農大富平地森林園區」臉書粉絲專頁，或電話洽詢。