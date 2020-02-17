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宜縣府將帶50名青年人赴日考察 徵選開跑

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭正爭取「太平山森林鐵路復駛計畫」，為了融入鐵道觀光新創意，縣長林姿妙將首度帶著50名青年朋友出訪日本考察鐵道文化。圖／縣府提供
宜蘭正爭取「太平山森林鐵路復駛計畫」，為了融入鐵道觀光新創意，縣長林姿妙將首度帶著50名青年朋友出訪日本考察鐵道文化。圖／縣府提供

宜蘭正積極爭取「太平山森林鐵路復駛計畫」，為了增添鐵道觀光新創意，縣長林姿妙訂4月中帶著50名青年朋友出訪日本考察鐵道文化，機票及食宿等費用全由縣府負擔，這也是縣長親自帶著年輕人出國考察的頭一遭。

首次有縣長帶領青年朋友出國，算是創舉。林姿妙表示，縣府爭取太平山森鐵復駛計畫，不光是官方規劃與想法，由於青年創意無限，希望透過青年朋友共同出訪，集思廣益，深入了解日本各地區鐵道文化，也讓眾所期盼的太平山森林鐵路復駛，能有最具宜蘭特色的外觀風貌及行程設計。

縣府勞工處今天說明「宜！蘭人國際交流徵選計畫」，青年人在參與出國前的徵選，製作影音圖文分享互動，行銷宜蘭特色；結束日本考察後帶回參訪經驗，為地方注入新活力。

7天6夜行程費用約5萬元，相當誘人，徵選條件凡年滿18至35歲、設籍宜蘭或在宜蘭就學就業的青年朋友都可報名，報名者需上傳一支3分鐘內的縣政影片，內容為觀光、文化、農產、交通或建設等主題，讓青年朋友在製作影片過程，即針對施政重點有所認識，縣府也會從中挑選優秀作品，做為未來向外賓介紹宜蘭的宣傳影片。

徵選未達80分不予錄選，評分三大項，影片占50分，包含縣政主題(15%)、腳本創意(25%)、技術表現(10%)；個人網路聲量表現占20分，包含追蹤及關注人數、粉絲數、點閱率等；面試占30分，面試暫定3月中在宜蘭青年交流中心舉行。

出訪期間，青年朋友每天在個人社群網站專頁發布影音或圖文至少一則；回國後3個月內在個人社群網站專頁發布三則參訪心得影片或圖文。

報名3月10日止，可搜尋「宜！蘭人國際交流徵選計畫簡章。」縣府補充說明，由於新型冠狀病毒疫情，這次國際交流計畫將視最新疫情發展，可調整出訪日期，必要時將延後。

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