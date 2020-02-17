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花蓮高工開發防疫產品 助校園健康管理

中央社 / 花蓮縣17日電

新冠肺炎疫情延燒，面對開學後校園環境的防疫需求，國立花蓮高工化工科與電子科師生近日運用技職專業知識與技術，製作乾洗手液及非接觸式紅外線溫度計，協助校園健康管理。

花蓮高工表示，化工科主任黃玄智及教師閻國中帶領寒假期間到校製作專題研究的學生，應用蒸氣蒸餾設備及結合化學專業知識，蒸餾出具有抗菌效能的茶樹精油純露，並與酒精及甘油依特定的比例調和製成具備抗菌、殺菌、滋潤等功效的乾洗手液，為防止新冠狀病毒疫情擴散盡一分心力。

電子科主任張勇富帶領老師們研發非接觸式紅外線溫度計（額溫槍）並結合手機app功能，可透過手機介面做遠端溫度測量。

張勇富說，為避免施測者與被測量者之間因接觸而產生交叉感染的機會，當被測者額頭接近到溫度計時，手機app程式上可設定警示溫度，當測量溫度超過時，會在量測機器上發出明顯的提示音，同時施測者手機端也有紅色字體的溫度警示。

花蓮高工校長黃鴻穎表示，除了電子科與化工科研發產品之外，製圖科也預計依照電子科所開發的額溫槍原型，利用3D列印及雷射切割等技術，進行產品外觀美化設計開發，展現花工對於產品從研發開始，到生產製造的整合能力。

黃鴻穎指出，花工今年上述3個科別都進行特色招生，即日起至3月20日是報名階段，歡迎有相關志趣的國中生報考，此次專業群科特色招生幾乎不參採國中教育會考成績，但加入基本術科測驗，專為培養對自動化機械設計、美妝產品設計調製檢驗與在地基層電子技術等有興趣的人才，高中畢業後即兼具升學與就業的競爭力。

世界衛生組織（WHO）已將俗稱新冠肺炎的新型冠狀病毒肺炎正式定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。

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