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新冠肺炎衝擊遊客減3成 海科館推優惠

中央社 / 基隆市17日電

新冠肺炎疫情持續升溫，基隆不只廟口人潮大不如前，位於八斗子的國立海洋科技博物館也受到影響，入館人次銳減3成，館方除推出優惠措施吸客外，並表示目前營運正常。

館方人員今天向中央社記者表示，受到疫情影響，今年截至昨天為止，和去年同期相較，購票進入包含主題館、海洋劇場和特展從6萬4711人次，減少為4萬4609人次，減少共2萬102人次，降幅達31%。

館方指出，因海科館腹地較大，空曠空間較多，館區設計也屬挑高空間，讓民眾較為放心，近日來館參觀民眾漸有回流。館方同時啟動相關防護措施，除定期消毒外，入館人員也須測量體溫，疫情期間雖受影響，但各項服務品質和熱忱絲毫不減。

館方表示，海科館現有展示、典藏、教育等核心業務仍持續推動，並有多項活動規劃與計畫正在進行，等到疫情減緩後，各項整備的活動將陸續登場，目前人員無論運作、休假、排班與薪資等一切維持正常。

為吸引民眾入館，海科館除推出「台灣濕地魚類生態特展」、「海洋探險家-追鯊任務互動體驗展」雙特展等展演活動外，並祭出多項優惠措施。

館方指出，「主題館+3D海洋劇場+生物多樣性教學+語音導覽」，原價新台幣500元，現在只要300元，若再以200元加購雙特展門票，原價900元優惠價500元，還可暢遊全館各展覽及影片，且不限當日使用。

基隆市長林右昌昨天指出，要恢復消費者信心，必須等到疫情穩定後，其實最大壓力不在台灣，中國大陸疫情減緩後才有辦法提升消費者信心，現在大家都有自主健康管理概念，盡量少出門消費力自然減少，盼疫情能減緩接著就是振興工作，但須等待時機出現。

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