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發掘更多阿妹 台東辦「風起原舞．樂動台東」大賽育才

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴（中）、知名藝人王宏恩（左二）為人今天上午為今年第四屆「風起原舞．樂動台東」大賽揭幕。記者羅紹平／攝影
台東縣長饒慶鈴（中）、知名藝人王宏恩（左二）為人今天上午為今年第四屆「風起原舞．樂動台東」大賽揭幕。記者羅紹平／攝影

台東縣為發掘音樂與舞蹈人才，量身打造明日之星，縣府今年舉辦的「風起原舞．樂動台東」大賽，找來台東子弟王宏恩當導師，除建立原住民族表演藝術人才資料庫、提供族人展現樂舞才華平台，也要媒合及創造表演機會，縣長饒慶鈴縣長期望能為台東發掘及培訓出更多的張惠妹。

台東縣政府原民處今天上午10點在TTSTYLE文創館（波浪屋）舉辦戶外記者會，由饒慶鈴主持，金峰鄉長蔣爭光、綠島鄉長謝賢裕、本次活動導師王宏恩等一起揭幕，並由都歷海洋文化藝術團、上屆樂團組冠軍團隊主唱高偉勛演出。

饒慶鈴表示，「風起原舞． 樂動台東」今年將邁入第四屆，不同前三屆發放競賽獎金形式，今年改以重金禮聘王宏恩、阿爆、林群哲、朱克遠擔任音樂組與舞蹈組導師，期待能為台東發掘、培訓出更多的紀曉君、阿密特（張惠妹）、王宏恩和布拉瑞揚。

縣府原民處處長方銘總表示，歌手/樂團組的專業導師有多次奪得金曲獎的王宏恩，和最近以族語歌曲席捲主流音樂市場的阿爆；舞蹈組導師有為周杰倫、溫嵐編舞的林群哲，以及在國際發光的「Tai身體劇場」編舞家兼舞者朱克遠。

方銘總說，希透過專業養成與展演媒合，以及成果展演，並到外縣市巡迴比「舞」，讓臺東成為全臺原住民族文化推廣的基地，發展蓬勃的原民樂舞產業，期望培養出更多的明日之星；為了讓各位新星專注創作，培育期間將給予新星們創作津貼，實質提供創作期間的支持。

縣府原民處表示，即日起至3月27日止開放線上報名，透過初賽與複賽選出2組舞團、2組樂團（或歌手），由4位導師採師徒制密集培訓，提升團隊專業度及創新性。報名網址：https://www.surveycake.com/s/KwVYo。

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