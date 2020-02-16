快訊

明起擴大採檢！不限國別 14天內曾出國且有症狀一律採檢

基隆天穿日活動登場 林右昌盼客家文化永續傳承

中央社 / 基隆市16日電

基隆市客家天穿日活動今天在文化中心廣場舉行，雖然天公不作美下起雨，仍不減民眾興致。市長林右昌說，期許透過天穿日活動，讓客家文化得以永續傳承。

林右昌致詞除感謝客家同鄉會、基隆市客家事務委員會及許多鄉親付出，讓每年的客家天穿日活動能順利舉行外，並表示看到許多小朋友一起參與天穿日，正是這項活動最重要意義，讓客家文化藉由天穿日能繼續傳承下去。

談到武漢肺炎疫情，林右昌指出，政府已投入許多資源，加上國人配合下，台灣的防疫工作可說是全世界數一數二，至今全台確診人數仍控制在18名，且已有好幾天沒有新增確診人數。

他說，基隆市累計通報疑似案例也僅有30例，且都已經排除，大家關心的公主遊輪鑽石公主號靠泊基隆港而居家隔離的民眾，也在昨天凌晨0時隔離期滿，由於疫情仍在持續發展，呼籲大家平日勤洗手並注意健康，至於口罩供應也會逐漸步上軌，請大家不要擔心。

文化局表示，今年主題「一家人，共下尞天穿」，活動內容包括客家文化導覽、客家魔法學院親子客語闖關等，現場還有客家甜酒釀大放送、藝文展演等，陪伴民眾度過週末假日。

基隆港 林右昌
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

影／鑽石公主新冠肺炎確診增至355人 林右昌：天佑台灣

54運將隔離期滿 林右昌送麵線 司機爭補助 基市府：由中央統一研議

基隆港國門廣場還蓋嗎？ 林右昌：疫情會過去

郵輪不來國門廣場還蓋嗎？林右昌：疫情總會過去的

相關新聞

影／鋒面過境刮強風 台東市路樹倒砸車

受到鋒面過境影響，台東市今天上午颱起陣陣強風，市區一棵路樹被吹倒，砸中一旁轎車。

花蓮壽豐鄉長涉賄選辭職 3個月內要辦補選

花蓮壽豐鄉長曾淑懿在前年地方首長選舉，以新台幣5萬元行賄謝男，要他放棄參選鄉長，花蓮地方法院在去年判處有期徒刑4年、褫奪...

花蓮好事集推活力早餐 每周六供應30客

花蓮在地有機小農組成的花蓮好事集，每周六在花蓮市鐵道文化園區擺攤，販售無毒友善的新鮮蔬食，今年邁入第10年，已成重要有機農業交流平台。為拉近與消費者距離，農友推出假日限定的有機早餐，食材都是自己栽培的蔬果，要提前預約才吃得到。

台東鬧元宵 炸寒單畫句點

台東市元宵節觀光系列活動壓軸好戲「煙火之夜」，昨晚在海濱公園國際地標登場，炮炸寒單火光四射，加上繽紛璀璨的煙火秀，讓現場近千民眾看得都熱血沸騰，為2020年元宵畫下句點。

年少受社會扶助 劉俊嶺回饋50萬幫25校修繕玻璃

「我就是這樣受到很多人的幫忙長大的」。從小家境不是很好的劉俊嶺， 由奶奶一手撫養長大，接受很多社會扶助的善款義舉免費的資...

宜蘭垂櫻近尾聲台7丙將滿開 羅莊墨染下月登場

宜蘭賞櫻地點多，其中，經典的台7丙線三星鄉天送埤到長埤湖間路段，萬株櫻花迎賓，遊客發現，花開已達6成，隨著天氣愈冷，會愈...

基隆27老人長照、養護中心設119通報裝置 第一時間救災

有鑑於2018年8月13日衛生福利部台北醫院火災，因延遲通報119造成重大人命傷亡，衛福部去年底完成補助基隆市27家老人...

要小心！台東市東海運動公園出現劇毒鎖鍊蛇

有網友今天中午在臉書「台東大小事」社群貼文，提醒民眾要小心，台東市東海運動公園出現劇毒鎖鍊蛇，呼籲民眾前往東海運動公園跟...

影／一下冷一下熱 宜蘭人氣景區湖魚感染上白毛病

宜蘭人氣景點梅花湖，本月9日起，陸續被發現有湖魚暴斃，嚴重時，有上百尾，撈除裝了一布袋。

熱門新聞

桃園捷運綠線延伸中壢再推進！可行性研究今獲政院核定

朝天宮封街席開4千桌除疫法會 內政部長親往開香

苗栗永和山水庫水位下降 岩壁露出奇景

等了23年！竹縣推十大交通建設 首推台1線替代道路

防新冠疫情！嘉基醫院下周入院身分查核 說明篩檢方式

若無人接手 苗栗縣最後一家老戲院恐熄燈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。