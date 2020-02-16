基隆天穿日活動登場 林右昌盼客家文化永續傳承

基隆市客家天穿日活動今天在文化中心廣場舉行，雖然天公不作美下起雨，仍不減民眾興致。市長林右昌說，期許透過天穿日活動，讓客家文化得以永續傳承。

林右昌致詞除感謝客家同鄉會、基隆市客家事務委員會及許多鄉親付出，讓每年的客家天穿日活動能順利舉行外，並表示看到許多小朋友一起參與天穿日，正是這項活動最重要意義，讓客家文化藉由天穿日能繼續傳承下去。

談到武漢肺炎疫情，林右昌指出，政府已投入許多資源，加上國人配合下，台灣的防疫工作可說是全世界數一數二，至今全台確診人數仍控制在18名，且已有好幾天沒有新增確診人數。

他說，基隆市累計通報疑似案例也僅有30例，且都已經排除，大家關心的公主遊輪鑽石公主號靠泊基隆港而居家隔離的民眾，也在昨天凌晨0時隔離期滿，由於疫情仍在持續發展，呼籲大家平日勤洗手並注意健康，至於口罩供應也會逐漸步上軌，請大家不要擔心。

文化局表示，今年主題「一家人，共下尞天穿」，活動內容包括客家文化導覽、客家魔法學院親子客語闖關等，現場還有客家甜酒釀大放送、藝文展演等，陪伴民眾度過週末假日。