花蓮壽豐鄉長涉賄選辭職 3個月內要辦補選

花蓮壽豐鄉長曾淑懿在前年地方首長選舉，以新台幣5萬元行賄謝男，要他放棄參選鄉長，花蓮地方法院在去年判處有期徒刑4年、褫奪公權3年，全案可上訴。已遭停職的曾淑懿今發聲明，表示已辭去壽豐鄉長一職，認為司法先畫標靶再射箭，對於第一審判決結果無法認同。花蓮縣政府將在3個月內辦理補選。

曾淑懿在本月14日送出辭職書，今天對外發表聲明，表示不願鄉政事務因為停職耽擱，宣布辭去壽豐鄉鄉長一職。在夫婿劉耀宗支持下服務壽豐超過45年，擔任壽豐鄉農會理事長時期，曾創造全國有機農業發展典範，一向問心無愧，始終堅持清廉，今遭受惡意汙衊，未來必將證明清白，繼續為民服務。

關於賄選一案，曾淑懿表示，選前檢調大動作約談、查賄，選後進入法院審理，很遺憾司法先畫標靶再射箭、斷章取義，擷取偏離事實相關供述，忽略在審理中的說明與澄清及重要證據，忽視相關證人證詞，無法認同第一審法院判決結果。

花蓮縣府民政處長江東城指出，依照地方自治法82條，鄉鎮市首長判刑後，要在3個月內要辦理補選，現由農業處副處長張仁智代理鄉長一職。

曾淑懿除感謝鄉公所同仁、地方仕紳及鄉親力挺，也感謝壽豐鄉親支持，「淑懿與耀宗繼續為壽豐鄉親服務的初心不變」，將來仍以鄉親福祉為優先，言下之意，似乎有意讓丈夫參選鄉長補選。據了解，劉耀宗為法務部矯正署花蓮監獄科員，已在民國97年退休，在花蓮監獄服務27年，行政資歷完整。

另一名地方盛傳要參選的人就是縣議員徐雪玉，曾任壽豐鄉3屆鄉民代表，更擔任4屆縣議員，政治生涯已超過20年，是參選壽豐鄉長的有力人選。