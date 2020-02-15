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年少受社會扶助 劉俊嶺回饋50萬幫25校修繕玻璃
「我就是這樣受到很多人的幫忙長大的」。從小家境不是很好的劉俊嶺， 由奶奶一手撫養長大，接受很多社會扶助的善款義舉免費的資源讓他得以完成學業。今晚他當選基隆市玻璃商業同業公會理事長，捐贈25所基隆市中小學含幼兒園修繕玻璃所需50萬元。
劉俊嶺15歲投入玻璃學徒，一步一腳印在外縣市打拚茁壯事業有成，也加入國際獅子會300B2區。今晚受到基隆市玻璃商業同業公會各理監事的支持當選理事長，因此利用這次機會將自己的玻璃專業投入，捐贈共計25所基隆市中小學含幼兒園微型修繕，以免苦無經費無法立即修繕，影響學生授課環境。
「受人點滴當以湧泉相報」看到劉俊嶺理事長努力向上，取之社會貢獻教育的這份心，基隆市教育處長林祝里表示，他是許多學子的榜樣，不論在什麼樣的環境只要努力，都有出人頭地的機會，事業有成還不忘回饋社會，實屬難得，劉理事長的這個精神對基隆的教育及市政有都有很大的貢獻。
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