海委會海保署戮力海廢清除 串聯地方成立淨海聯盟

海洋委員會海洋保育署以實際行動減少海洋廢棄物，今天公布，去年補助19個臨海縣市清除海漂（底）垃圾逾807.7公噸，也同步掌握海廢熱點。海保署在108年接獲民眾舉報宜蘭縣龜山島周遭海域有大片流刺網牆，於是投入經費，雇請職業潛水人員前往清除，總計清除890公斤海底覆網及垃圾，還給海洋生物絢麗湛藍的棲息環境。

海保署說，由於這類覆網及垃圾易造成生態環境及資源破壞太大，今年起攜手地方政府串聯「潛海戰將」，成員包括喜愛潛水之團體及個人，成立「淨海聯盟」，目前已有10團體（共268位成員）加入，只要掃描QR-CODE填寫「加入淨海聯盟意願調查表」加加入海保署群組，響應參與淨海活動及資訊共享。

另外，如發現海域有漂流帶、覆網纏繞、網具掉落海中或船舶絞網等，也可以聯繫海保署或到海保署官方臉書留訊，海保署會立即受理以作後續妥善處理。