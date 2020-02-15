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海委會海保署戮力海廢清除 串聯地方成立淨海聯盟

聯合報 / 記者謝梅芬／高雄即時報導
海洋委員會海洋保育署今天公布，去年補助19個臨海縣市清除海漂（底）垃圾逾807.7公噸，也同步掌握海廢熱點。圖／海保署提供

海洋委員會海洋保育署以實際行動減少海洋廢棄物，今天公布，去年補助19個臨海縣市清除海漂（底）垃圾逾807.7公噸，也同步掌握海廢熱點。海保署在108年接獲民眾舉報宜蘭縣龜山島周遭海域有大片流刺網牆，於是投入經費，雇請職業潛水人員前往清除，總計清除890公斤海底覆網及垃圾，還給海洋生物絢麗湛藍的棲息環境。

海保署說，由於這類覆網及垃圾易造成生態環境及資源破壞太大，今年起攜手地方政府串聯「潛海戰將」，成員包括喜愛潛水之團體及個人，成立「淨海聯盟」，目前已有10團體（共268位成員）加入，只要掃描QR-CODE填寫「加入淨海聯盟意願調查表」加加入海保署群組，響應參與淨海活動及資訊共享。

另外，如發現海域有漂流帶、覆網纏繞、網具掉落海中或船舶絞網等，也可以聯繫海保署或到海保署官方臉書留訊，海保署會立即受理以作後續妥善處理。

海保署也呼籲民眾、漁民及各類船舶從事相關觀光遊憩及漁撈作業時能將產生的廢棄物及漁網攜回妥善清理，不要任意拋棄，從源頭減少垃圾，達成永續海洋目標。

海洋委員會海洋保育署今天公布，去年補助19個臨海縣市清除海漂（底）垃圾逾807.7公噸，也同步掌握海廢熱點。圖／海保署提供
海洋委員會海洋保育署今天公布，去年補助19個臨海縣市清除海漂（底）垃圾逾807.7公噸，也同步掌握海廢熱點。圖／海保署提供

廢棄物 龜山島 漁民
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