小農自製元氣滿分 花蓮好事集推假日限定健康活力早餐

花蓮在地有機小農組成的花蓮好事集，每周六在花蓮市鐵道文化園區擺攤販售無毒友善的新鮮蔬食，今年邁入第10年，為拉近與消費者距離，農友們即起推出限量有機早餐，食材都是自己栽培的蔬果，要提前預約才吃得到。

2010年由在地小農成立的「花蓮好事集」，強調以自然農法與友善環境的耕作方式，提供農友栽培技術與農產品交流平台，目前有30多人參加，固定每周六上午在鐵道文化園區擺攤。

好事集理事長黃彥儒說，為了活絡買氣，也為好市集增加賣點、拉近與消費者的距離，經盤點小農產品，推出有機食材早餐。食材來自小農們的作物，會視當周提供的食材不同，周周都有不同餐點。

農糧署東區分署長陳昌岑與花蓮縣議員張美慧，今天到園區品嘗活力早餐，有新鮮黃瓜、番茄、花生、南瓜、糖漬橙片、蜜香紅茶等，兩人大讚營養又好吃。

黃彥儒說，好事集的健康活力早餐都是最營養、新鮮的食材，限量30分，每分150元，供應時間為每周六上午9時至12時在花蓮市福建街的鐵道文化園區二館，當周會在花蓮好事集臉書粉絲頁公布菜色，網友可留言預約。