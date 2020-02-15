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組合有機市集攤販食材 花蓮好事集推友善早餐

中央社 / 花蓮縣15日電

由花蓮在地有機小農組成的花蓮好事集邁入第10年，為活絡市集買氣，農友們集資推出有機早餐，每週推出限量30份，假日市集不僅可買菜，還可吃早餐。

花蓮好事集由30多名熱愛花蓮土地的農民組成，他們的共同點是採取對環境與土壤友善的栽培方式，不採用農藥與化學肥料，且固定每週六上午將農作物等產品，齊聚在鐵道文化館擺攤。

花蓮好事集理事長黃彥儒說，看到市集銷量不及過去，小農們仍堅持理想，為活絡、增加賣點，今年規劃推出有機食材早餐，調查小農產品，組合推出限定早餐，餐點每週都不一樣。

黃彥儒說，活力早餐食材由各攤販輪流準備，一份早餐可能有黃豆飯糰、火龍果汁、蜜香紅茶、有機咖啡、有機蔬食組成的沙拉、還有手作司康或貝果等，都是最營養、新鮮的食材，一份新台幣150元，當週會在臉書公布菜單，採網路報名。

農糧署東區分署長陳昌岑說，農糧署每年固定補助花蓮好事集經費，提供農友們在市區有個販售據點，可直接面對消費者，這次農友利用美食讓消費者更貼近有機食材，早餐吃得到的東西，在市集都可買到。

另外，受到武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病COVID-19）疫情影響，學校延後開學，花蓮國中小免費營養午餐蔬菜供應商也面臨銷貨危機，陳昌岑說，目前已和連鎖零售商合作上架、國軍副食增加採購量，協助農民度過這段期間，目前暫無滯銷狀況。

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