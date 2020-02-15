宜蘭垂櫻近尾聲台7丙將滿開 羅莊墨染下月登場

宜蘭賞櫻地點多，其中，經典的台7丙線三星鄉天送埤到長埤湖間路段，萬株櫻花迎賓，遊客發現，花開已達6成，隨著天氣愈冷，會愈開花，預估很快就可滿開。

而大同鄉公所對面河濱公園的櫻花，部分已開，但移還在嬌羞中，花況尚不如預期，還得等一等。

三星鄉安農七路的垂櫻，今年開得好，吸引大批遊客，今天連攤販車都來了，搶賞櫻商機，不過，遊客表示，因花期較早，已近尾聲，較為稀疏。

在羅東鎮羅莊大排的櫻花大道，八重櫻已綻開，預計墨染櫻下個月也可接力登場。