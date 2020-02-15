聽新聞
test
0:00 / 0:00
宜蘭垂櫻近尾聲台7丙將滿開 羅莊墨染下月登場
宜蘭賞櫻地點多，其中，經典的台7丙線三星鄉天送埤到長埤湖間路段，萬株櫻花迎賓，遊客發現，花開已達6成，隨著天氣愈冷，會愈開花，預估很快就可滿開。
而大同鄉公所對面河濱公園的櫻花，部分已開，但移還在嬌羞中，花況尚不如預期，還得等一等。
三星鄉安農七路的垂櫻，今年開得好，吸引大批遊客，今天連攤販車都來了，搶賞櫻商機，不過，遊客表示，因花期較早，已近尾聲，較為稀疏。
在羅東鎮羅莊大排的櫻花大道，八重櫻已綻開，預計墨染櫻下個月也可接力登場。
「天氣不夠冷，今年花況較不理想。」游姓遊客觀察，暖冬讓櫻花花況不佳，比較去年，開花較為稀疏，不過，另有一種美，因寒流將至，希望有機會能催花更美。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言