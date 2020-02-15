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基隆27老人長照、養護中心設119通報裝置 第一時間救災

聯合報 / 記者游明煌/基隆即時報導
2018年台北醫院護理之家失火，這場火警總計造成9死多人輕重傷。 圖／聯合報系資料照

有鑑於2018年8月13日衛生福利部台北醫院火災，因延遲通報119造成重大人命傷亡，衛福部去年底完成補助基隆市27家老人長照中心及養護中心設置119通報裝置，在火災時可以在第一時間以「專線」通報必要資訊至119，由救災救護指揮科第一時間派遣消防車輛、人力出勤。

消防局長陳龍輝表示，119通報裝置安裝後，當避難弱者場所偵測或人員發現火災發生時，可由火災探測器自動或人工手動方式啟動119通報裝置，「專線」播打119電話至消防局救災救護指揮科，語音通報內容包含場所名稱、場所地址、電話號碼及緊急連絡人資訊等，消防局接獲通報後於一定時間內會立即回撥該場所確認火災發生情形，並同步派遣車輛人力出勤，爭取救援時間。

消防局已將這27家裝置119通報裝置場所的基本資料建檔，當通報裝置以專線撥打119電話進線後，報案系統會立即顯示場所的名稱、地址、電話號碼及緊急連絡人資訊等，有助於提早因應派遣。

火災預防科長李達志表示，老人長照中心及養護中心等避難弱者場所，雇用外籍照服員比例高，常因語言隔閡無法順利完成報案，119通報裝置建置後將能有效幫助場所於確認火災後完成報案，目前建議以手動方式啟動報案為主，一鍵即完成報案動作。

李達志表示，消防局會持續輔導場所辦理自衛消防編組演練，演練過程結合場所消防安全設備之操作，救災救護指揮科也會配合119通報裝置模擬通報演練，強化場所在消防人員未介入之前的自救能力。

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