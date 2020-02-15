要小心！台東市東海運動公園出現劇毒鎖鍊蛇

有網友今天中午在臉書「台東大小事」社群貼文，提醒民眾要小心，台東市東海運動公園出現劇毒鎖鍊蛇，呼籲民眾前往東海運動公園跟太平溪堤防，要注意安全，貼文一出就湧入上百筆留言，多數驚呼「太恐怖」；還有人說「要叫媽媽以後別再去東海運動公園散步」。

賴姓網友今天（14日）中午在台東大大小事貼文：「午安！如果大家有去東海運動公園跟堤防，要注意安全！昨天朋友運動看見的！盡量不要走草地間！是鎖鏈嗎？」並附上一張照片，東海運動公園草坪上有一尾長約 1公尺，不算小的鎖鍊蛇。

貼文一出，就引起網友注意，不少人留言，多數網友留言「恐怖」、「么壽」，還有人說「要叫媽媽以後別再去東海運動公園散步」；也有網友留言「鎖鏈蛇無誤、這種蛇的血清在醫院不見得有、所以碰到一定要遠離它，它在呼換氣時，就代表它在警戒告誡入侵者它在那裡，不要再靠近，它是會隨時攻擊」，也有網友開玩笑：「主人放出來運動曬太陽，曬完會回去的」。

太平溪兩側溪岸過去常見眼鏡蛇出沒，東海運動公園就在台東市太平溪畔，偶而會有眼鏡蛇出沒，但被喻為台灣最毒的，兼具神精毒與出血性毒的鎖鍊蛇則較少見；只是半年來， 鎖鍊蛇似乎出沒比前頻繁，尤其最近天氣冷，竟有蛇出沒，更讓人覺不可思議。