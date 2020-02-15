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影／一下冷一下熱 宜蘭人氣景區湖魚感染上白毛病

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭人氣景點梅花湖，陸續被發現有湖魚暴斃。圖／讀者提供

宜蘭人氣景點梅花湖，本月9日起，陸續被發現有湖魚暴斃，嚴重時，有上百尾，撈除裝了一布袋。

縣政府緊急調查發現，死魚多半為泰國鯽，體表潰瘍、有棉花樣物質附著，濕壓片檢出水黴菌，研判是感染俗稱「白毛病」的水黴菌。

進一步檢驗發現，是湖魚生病，但水質檢驗結果，湖水沒有顯著異常，湖魚生病死亡的原因可能與最近天氣一下冷、一下熱，冷熱交替的季節性變換有關，魚兒適應不良而生病致死。

縣政府今天表示，魚隻感染水黴菌後，無有效藥物治療，梅花湖域太廣，也無法投藥，因此主要方式是淘汰發病的魚隻，全部撈除。

縣政府說明，水黴菌因會長出如毛白絲，又稱白毛病，是水生魚類的真菌病之一，對溫度適應範圍很廣，攝氏 5度到26度均可生長繁殖，最適溫度是13到18度的低水溫期。

縣政府表示，致病原因主要有外傷、局部的組織壞死，水溫劇烈變化，造成魚抵抗力下降，容易在季節交替時易發生，因卵堆積，造成局部缺氧，卵膜開始腐爛被感染，另外，動物性餌料長期浸泡發生變質，為病菌繁殖提供溫床和爆發條件，重要的是，最近氣候變化大，推測為最大發病誘因。

宜蘭縣政府緊急調查發現，死魚多半為泰國鯽，體表潰瘍、有棉花樣物質附著，濕壓片檢出水黴菌，研判是感染俗稱「白毛病」的水黴菌。圖／宜蘭縣政府提供

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