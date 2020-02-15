聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／一下冷一下熱 宜蘭人氣景區湖魚感染上白毛病
宜蘭人氣景點梅花湖，本月9日起，陸續被發現有湖魚暴斃，嚴重時，有上百尾，撈除裝了一布袋。
縣政府緊急調查發現，死魚多半為泰國鯽，體表潰瘍、有棉花樣物質附著，濕壓片檢出水黴菌，研判是感染俗稱「白毛病」的水黴菌。
進一步檢驗發現，是湖魚生病，但水質檢驗結果，湖水沒有顯著異常，湖魚生病死亡的原因可能與最近天氣一下冷、一下熱，冷熱交替的季節性變換有關，魚兒適應不良而生病致死。
縣政府今天表示，魚隻感染水黴菌後，無有效藥物治療，梅花湖域太廣，也無法投藥，因此主要方式是淘汰發病的魚隻，全部撈除。
縣政府說明，水黴菌因會長出如毛白絲，又稱白毛病，是水生魚類的真菌病之一，對溫度適應範圍很廣，攝氏 5度到26度均可生長繁殖，最適溫度是13到18度的低水溫期。
縣政府表示，致病原因主要有外傷、局部的組織壞死，水溫劇烈變化，造成魚抵抗力下降，容易在季節交替時易發生，因卵堆積，造成局部缺氧，卵膜開始腐爛被感染，另外，動物性餌料長期浸泡發生變質，為病菌繁殖提供溫床和爆發條件，重要的是，最近氣候變化大，推測為最大發病誘因。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言