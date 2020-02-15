台東「金崙市集」開張 盼帶動在地農特產品

台東太麻里鄉金崙溫泉平日吸引不少遊客搭火車前來一日泡湯，金崙村長陳志偉在火車站前設置「金崙市集」，提供溫泉小農販售農特產品，希望未來成為一個兼具休閒與特色的市集，帶動金崙觀光。

陳志偉表示，市集目前已有7攤位，陸續還有鄰近部落接洽願意擺攤，現階段先看市集反應，如果已達一定效益，將再和攤販們討論後續相關配套管理及運作模式，打造專屬金崙特色的市集。

金崙溫泉遠近馳名，近年加上鄰近最美多良車站、南迴最美金崙高架橋和最美金崙涵洞景點加持，每天吸引上百遊客到訪金崙觀光，但遊客通常都是玩完就走，卻鮮少知道金崙有著豐富農特產。

陳志偉說，金崙溪流域不少排灣族小農栽種許多蔬果，雖然量不多，卻都是無毒新鮮的農特產，包括地瓜、南瓜、小米、咖啡、玉米、樹豆、野菜及當季水果等，很適合當伴手禮。