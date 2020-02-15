台東「金崙市集」開張 盼帶動在地農特產品
台東太麻里鄉金崙溫泉平日吸引不少遊客搭火車前來一日泡湯，金崙村長陳志偉在火車站前設置「金崙市集」，提供溫泉小農販售農特產品，希望未來成為一個兼具休閒與特色的市集，帶動金崙觀光。
陳志偉表示，市集目前已有7攤位，陸續還有鄰近部落接洽願意擺攤，現階段先看市集反應，如果已達一定效益，將再和攤販們討論後續相關配套管理及運作模式，打造專屬金崙特色的市集。
金崙溫泉遠近馳名，近年加上鄰近最美多良車站、南迴最美金崙高架橋和最美金崙涵洞景點加持，每天吸引上百遊客到訪金崙觀光，但遊客通常都是玩完就走，卻鮮少知道金崙有著豐富農特產。
陳志偉說，金崙溪流域不少排灣族小農栽種許多蔬果，雖然量不多，卻都是無毒新鮮的農特產，包括地瓜、南瓜、小米、咖啡、玉米、樹豆、野菜及當季水果等，很適合當伴手禮。
他表示，把這些農特產集中起來一起設攤行銷販售，最好的地點就是人潮多的火車站前馬路兩旁，市集除了賣農特產，未來也能賣小吃或手工創意，並結合溫泉季、音樂祭或櫻花季活動，讓更多人到市集走走。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言