影／黎霧橋下 宜蘭市郊的新秘境開放了

宜蘭市成功社區位在市郊，田園景觀與人文特色，在社區規劃師打造下，誕生了新秘境。

秘境由成功之路、游家農場、幸福之家，結合阿明ㄟ鱔魚路、成功的幸福站，串起與整合。

其中，游家農場是由社區游姓民眾自主自建的農場，其側有宜蘭市出水古圳（三鬮圳）流過，利用河水於農田中挖池植種蓮花，兩側植種落羽松，除落羽松迷人，每年3月到5月、10月到12月夜間池塘林邊都可見到營火蟲到處飄飛，美不勝收。

這項打造市郊生活秘境的計畫名為「成功社區之幸福藍圖」，今天在宜蘭市黎霧橋下的成功社區活動中心，舉辦跨域社區完工啟用典禮，縣長林姿妙、市長江聰淵等多人參與。

宜蘭市成功社區發展協會成立於民國104年7月，社區是城鄉混合區，位於都市邊緣與農業區交接處，為宜蘭縣的新興社區，在輔導單位城鄉潮間帶暨輔導老師王珩的協助下，社區推出幸福的藍圖，以三個基地的空間整合，打造幸福社區生活願景。

宜蘭縣政府指出，三個基地包括成功之路、游家農場、幸福之家，成功之路主要解決居民行走的安全問題，以人車分道的理念，將沿著三鬮圳至活動中心的步道整平為友善、綠色步道，強化住宅區與社區活動中心的連結，增加居民到活動中心的可及性，並使行動不便者亦可使用。

沿步道設置太陽能夜間照明，使居民日夜都能散步，沿途並設有綠棚架休息區及休閒座椅，為將休閒、景觀、運動結合在一起的生活步道。

游家農場由社區透過社規師跨域計畫整合，一方面解決地主管理維護問題，一方面提供社區居民休憩景觀之去處，使此處成為社區生態及園藝參與之場所，農場內增設景觀木平台，供居民休憩、攝影、賞景使用，其旁亦設置石頭藝術噴泉生態溝，提供觀賞，在農場後段臨成功之路的步道休息區，設置觀景平台、田園藝術裝置及高架菜圃，增加居民使用活動，進而達到促進參與社區公共事務的目的。

另外，幸福之家是社區透過區內資源盤點，發現在東港路二段及宜蘭高商周邊住著一群大陸來台的老兵，早年多服務於退輔會保育處（原森林開發處），經一甲子的歲月，蒼海桑田，已從容光煥發的年輕小伙仔，變成白髮蒼蒼的長者。