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口罩隨身帶 花蓮家扶媽媽DIY口罩套分送長者
新冠肺炎疫情持續讓口罩一罩難求，許多人為買不到口罩傷透腦筋，花蓮家扶幸福小舖媽媽們趕製雙層、中空，可清洗的口罩套，日前送給花蓮市民運社區長照站長者，只要把醫療用口罩放在口罩套內，就可重複使用，延長使用時間。
花蓮家扶中心表示，疫情爆發以來，許多民眾表示買不到口罩，小舖媽媽們也想為防疫盡一分心力，共同腦力激盪研製口罩套。小舖媽媽們先挑選布料、研究皺折及開口，為了趕製口罩套，還停下其他工作全力趕工。
家扶近日將這批布口罩套送給民運社區長者，許多長輩非常開心。民運里長林美靜也感謝家扶媽媽們提供口罩套，守護長輩健康。
花蓮家扶中心主任施政延表示，幸福小舖是為協助單親婦女培力的支持平台，產品都是媽媽們自己研發和製作，讓媽媽們透過縫紉技藝，能有穩定收入，改善家庭經濟。
小舖媽媽們預計製作500個口罩協助防疫，第一階段先分送給附近鄰里長照站長者，接下來將發給扶助的家庭和寄養家庭與社工夥伴等。
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